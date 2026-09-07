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Broadcom nach Zahlendebakel

Hat die Aktie bereits ihren Boden gefunden? 07.09.2026, 11:25 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Broadcom nach Zahlendebakel: Hat die Aktie bereits ihren Boden gefunden?
AI MODIFIED
© Redaktion - mithilfe von KI generiert
Obgleich die Q3-Daten bislang nicht die gleichen heftigen Kursverluste provozierten, wie die Q2-Daten, wurden auch sie nicht sonderlich positiv vom Markt aufgenommen. Enttäuschung brach sie Bahn. Die Broadcom-Aktie ging zunächst in die Knie. Dabei geriet eine eminent wichtige Unterstützung ins Visier und unter Druck.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Broadcom 311,93 EUR +1,32 % L&S Exchange

Broadcom mit starken Zahlen, aber einem zurückhaltenden Ausblick

Broadcom berichtete über das 3. Quartal (entspricht 3-Monatszeitraum zum 02. August 2026) des Geschäftsjahres 2026. Wir thematisierten die Zahlen im Kommentar vom 03. September ausführlich. An den Zahlen selbst gab es wenig zu bemängeln. Das 3. Quartal war von einem starken Umsatz- und Gewinnwachstum geprägt. Die starke Nachfrage nach KI-Halbleiterlösungen kurbelte das Umsatzwachstum an. Aber auch andere Kennzahlen, wie das bereinigte EBITDA mit +98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal und der free cash flow mit 95 Prozent wussten zu überzeugen. Und dennoch wollte das Zahlenwerk des KI-Profiteurs nicht zünden. Maßgeblichen Anteil an der zurückhaltenden Reaktion des Marktes dürfte die etwas zu vorsichtige Umsatzprognose für das laufende 4. Quartal gehabt haben. Der von Broadcom erwartete Umsatz von 34,8 Mrd. US-Dollar war einem Teil des Marktes offenkundig zu wenig.

Broadcom Aktienchart

Das sagen die Analysten

Die Zahlenveröffentlichung nahmen zahlreiche Analysten zum Anlass, ihre bisherigen Einstufungen für die Broadcom-Aktie zu überprüfen. So bestätigten die Analysten der Schweizer UBS ihr Votum „buy“ für Broadcom. Am Kursziel von 470 US-Dollar hielten die Analysten fest. Im Hause JPMorgan ist man deutlich optimistischer. Das Votum der US-Amerikaner lautet „overweight“. Das Kursziel sehen sie bei sportlichen 580 US-Dollar. Die Analysten von Bernstein Research schraubten ihr Kursziel für die Aktie von 550 US-Dollar auf 575 US-Dollar. Das Votum lautet wenig überraschend „outperform“. Und auch die Analysten von Goldman Sachs wurden zuletzt optimistischer und hoben das Kursziel für die Aktie von 525 US-Dollar auf 540 US-Dollar an. Die Einstufung „buy“ wurde bestätigt. 

Zusammengefasst

Die Broadcom-Aktie (WKN: A2JG9Z | ISIN: US11135F1012 | Ticker-Symbol: 1YD) hat die erste Welle der Enttäuschung überstanden. Dabei konnte die Aktie bislang die wichtige Unterstützung von 350 US-Dollar verteidigen und so einen Rutsch auf 300 US-Dollar verhindern. Ein solches Szenario ist allerdings nicht vom Tisch. Solange die Broadcom-Aktie nahe der 350 US-Dollar notiert, ist erhöhte Vorsicht geboten. Erst ein Vorstoß über die 400 US-Dollar würde die Lage deutlich entspannen. 

Bn-Redaktion/mt
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