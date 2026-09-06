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Zahlen bringen Aktie ins Straucheln. Wird’s nun dramatisch? 06.09.2026, 09:14 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Ciena Corp.: Zahlen bringen Aktie ins Straucheln. Wird’s nun dramatisch?
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© Bild: istockphoto.com/JHVEPhoto
Die US-Quartalsberichtssaison sorgte auch zuletzt noch für jede Menge Gesprächsstoff, obgleich ihr Höhepunkt bereits überschritten ist. So berichtete unter anderem Ciena am Donnerstag (03. September) über die aktuellen Zahlen. Die Reaktion des Marktes lässt es vermuten – man war nicht sonderlich zufrieden mit den Zahlen und dem Ausblick. Bereits die Zahlen für das vorherige Quartal wussten nicht zu überzeugen.
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Ciena – Zahlen bringen Aktie ins Straucheln. Wird’s nun dramatisch?

Ciena berichtete über das 3. Quartal (entspricht 3-Monatszeitraum zum 01. August 2026) des Geschäftsjahres 2026. Das KI-Infrastrukturunternehmen vermeldete für den aktuellen Berichtszeitraum einen Umsatz in Höhe von 1,671 Mrd. US-Dollar, nach 1,219 Mrd. US-Dollar im 3. Quartal (entspricht 3-Monatszeitraum zum 02. August 2025) des Geschäftsjahres 2025. Der Umsatzanstieg betrug somit 37 Prozent. Was auf den ersten Blick stark aussieht, liegt doch deutlich unter dem Umsatzplus von 40 Prozent im 2. Quartal. Mit einem Plus von 46 Prozent war das Segment „Optical Networking“ einmal mehr maßgeblich an der Umsatzentwicklung beteiligt. Im Gegensatz zum Gesamtumsatz erhöhte das Segment die Schlagzahl. Zum Vergleich: Im 2. Quartal betrug das Plus des Segments „Optical Networking“ 42 Prozent.

Aktienchart

Ciena veröffentlichte für den aktuellen Berichtszeitraum einen Gewinn (GAAP) in Höhe von 266,418 Mio. US-Dollar (entspricht earnings per share (EPS) in Höhe von 1,83 US-Dollar), nach 50,308 Mio. US-Dollar (EPS 0,35 US-Dollar) im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Um Sondereffekte bereinigt (non-GAAP) erzielte Ciena einen Gewinn in Höhe von 307,674 Mio. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 2,11 US-Dollar), nach 96,236 Mio. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 0,67 US-Dollar) im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Das bereinigte EBITDA entwickelte sich prächtig und wurde mit 411,054 Mio. US-Dollar veröffentlicht, nach 157,962 Mio. US-Dollar im 3. Quartal 2025.

Prognose für das 4. Quartal 2026

Für das laufende 4. Quartal des Geschäftsjahres 2026 rechnet Ciena mit einem Umsatz in Höhe von 1,75 Mrd. US-Dollar +/- 50 Mio. US-Dollar.  Das Unternehmen peilt eine bereinigte Bruttomarge von 45 Prozent +/- 0,5 Prozentpunkte an. Auch das war dem Markt etwas zu wenig.

Ciena-Aktie gibt kräftig nach

Die Ciena-Aktie (WKN: A0LDA7 | ISIN: US1717793095 | Ticker-Symbol: CIE1) geriet nach der Zahlenveröffentlichung unter die Räder. Aus charttechnischer Sicht ist die Lage prekär, droht doch der Verlust der eminent wichtigen Unterstützung von 325 US-Dollar. Die Aktie tauchte bereits leicht darunter ab. Nun muss es darum gehen, den Rücksetzer sofort zu kompensieren, anderenfalls droht eine Ausdehnung der Abwärtsbewegung auf 260 US-Dollar oder gar 200 US-Dollar. Um das Chartbild zu stabilisieren, bedarf es eines Vorstoßes über die 400 US-Dollar.

Bn-Redaktion/mt
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