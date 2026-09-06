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DAX – Kommt es in der neuen Handelswoche zum großen Knall?

RWE – Aktie könnte jederzeit eskalieren 06.09.2026, 09:09 Uhr Jetzt kommentieren: 0

DAX – Kommt es in der neuen Handelswoche zum großen Knall? RWE – Aktie könnte jederzeit eskalieren
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© Bild von Micha auf Pixabay
Der Wochenschluss oberhalb von 26.000 Punkten bringt den DAX für die neue Handelswoche in eine exzellente Ausgangsposition. Der am Freitag veröffentlichte US-Arbeitsmarktbericht schürte die Zinsängste. Die Renditen der US-Staatsanleihen legten zu. Das belastete die Aktienmärkte und vor allem die Edelmetalle. Dass es dem DAX trotz dieser Widrigkeiten dennoch gelang, die Marke von 26.000 Punkten auf Wochenschlusskursbasis zu verteidigen, ist ein starkes Signal.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
RWE 58,35 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz
DAX 26.045,00 PKT -0,03 % Lang & Schwarz

In den nächsten Tagen nimmt das Thema Inflationssorgen und die daraus resultierenden Zinsängste weiter Fahrt auf. So werden unter anderem am Donnerstag (10.September) die aktuellen US-Erzeugerpreisdaten veröffentlicht. Einen Tag später steht die ultimative Belastungsprobe an: Die Veröffentlichung der US-Verbraucherpreisdaten. Da das Ganze nur wenige Tage vor der nächsten Leitzinsentscheidung (16. September) stattfindet, erhöht das die Bedeutung der Daten enorm.

Kurzum

Der DAX hat einmal mehr eine wichtige womöglich auch richtungsweisende Handelswoche vor der Brust. Die zentrale Frage lautet: Erhöhen die anstehenden US-Inflationsdaten die Wahrscheinlichkeit für eine Leitzinsanhebung am 16. September oder nicht? Die Antwort darauf dürfte die Kursentwicklung im DAX maßgeblich beeinflussen. Aus charttechnischer Sicht gilt: Ein deutlicher Rücksetzer unter die 26.000 Punkte würde den deutschen Leitindex zunächst destabilisieren. Unterhalb von 25.000 Punkten würde die Lage dann brenzlig werden. Ein Ausbruch über die 26.600 Punkte würde hingegen die Rallye wieder anheizen.

RWE Chartanalyse

RWE – Aktie könnte jederzeit eskalieren

Es brodelt gewaltig. Die RWE-Aktie (WKN: 703712 | ISIN: DE0007037129 | Ticker-Symbol: RWE) setzte auch in den letzten Handelstagen ihre Seitwärtsbewegung in den Grenze 55 Euro auf der Unterseite und 60 Euro auf der Oberseite fort. Da die Seitwärtsbewegung bereits seit längerer Zeit aktiv ist, staut sich zunehmend Bewegungsdynamik auf. Ein Ausbruch aus der Range würde diese aktivieren und womöglich eine kräftige Bewegung initiieren. Sollte es zu einem Ausbruch über die 60 Euro kommen, würde zunächst das Niveau des letzten Hochs bei 62 Euro in den Fokus rücken. Ein Rücksetzer unter die 55 Euro würde hingegen Abwärtspotenzial bis 50 Euro aktivieren.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Goldman Sachs lassen nichts anbrennen. Sie hoben kürzlich das Kursziel für die RWE-Aktie von 71 Euro auf 75 Euro an. Das Votum lautet unverändert „buy“. Die Analysten von Jefferies bewerten die Lage ähnlich. Sie bestätigten ihr Votum „buy“ und hoben das Kursziel von 68 Euro auf 75 Euro an.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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