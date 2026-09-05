Trotz Millioneninvestitionen

Rheinmetall-Aktie stürzt weiter ab 05.09.2026, 15:05 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Trotz Millioneninvestitionen: Rheinmetall-Aktie stürzt weiter ab
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© Rheinmetall AG
Rheinmetall treibt den Ausbau seines Standorts in Nordhessen mit Investitionen von mehr als 260 Millionen Euro voran. Gleichzeitig gerät die Rheinmetall-Aktie an der Börse deutlich unter Druck und verliert 3,48 Prozent. Während am Kassel Airport ein neuer Defence Hub entstehen soll, liegt der Aktienkurs inzwischen fast 50 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch.
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Rheinmetall 1.034,90 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz
SAP 184,95 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz
DAX 26.045,00 PKT -0,03 % Lang & Schwarz

Rheinmetall-Aktie fällt deutlich zurück

Die Rheinmetall-Aktie beendete den Xetra-Handel bei 1.033,00 Euro und verlor damit 3,48 Prozent. Am vorherigen Handelstag hatte das Papier noch bei 1.070,20 Euro geschlossen. Damit landete Rheinmetall auf Platz 40 im DAX, während der Leitindex insgesamt um 0,17 Prozent zulegte. Insgesamt wechselten 132.097 Aktien den Besitzer, nach 136.340 Stück am vorausgehenden Handelstag. Besonders deutlich wird die Schwäche im längerfristigen Vergleich. Der aktuelle Kurs liegt 48,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 1.988,13 Euro. Das 52-Wochen-Tief beträgt 900,20 Euro.

Mehr als 260 Millionen Euro für Nordhessen

Parallel zum Kursrückgang plant Rheinmetall umfangreiche Investitionen. Für den neuen Defence Hub Nordhessen sollen in den kommenden Jahren mehr als 260 Millionen Euro fließen. Das Land Hessen unterstützt das Projekt mit 25 Millionen Euro. Auf rund neun Hektar Fläche im Gewerbepark Kassel Airport sind drei große Hallen auf einer Länge von 300 Metern vorgesehen. Das geplante Logistikzentrum soll eine Nutzfläche von mehr als 30.000 Quadratmetern erreichen und Ende 2027 den Betrieb aufnehmen.

Logistik und Ausbildung werden ausgebaut

Die neue Anlage soll nationale und internationale Aufträge effizienter abwickeln. Rheinmetall erwartet kürzere Durchlaufzeiten, optimierte Lieferketten und eine höhere Lieferqualität. Zusätzlich entstehen moderne Lagerflächen und Bürokomplexe. Ein Schulungszentrum mit 1.200 Quadratmetern soll der Aus- und Fortbildung von Fachkräften dienen. Nach Angaben des Landes sollen durch die Investitionen rund 1000 Arbeitsplätze geschaffen werden. Am bestehenden Rheinmetall-Standort Kassel arbeiten derzeit rund 2.200 Beschäftigte.

Drohnen-Testzentrum ebenfalls geplant

Rheinmetall will am Kassel Airport zudem ein eigenes Drohnen-Testzentrum errichten. Dort sollen Rheinmetall-Drohnen erprobt und weiterentwickelt werden. Unabhängig davon entsteht am Flughafen ein Hessisches Drohnenkompetenzzentrum. Der Standort wurde laut Rheinmetall nach Prüfung verschiedener Alternativen ausgewählt. Entscheidend seien die Verkehrsanbindung, die Nähe zum bestehenden Werk und ausreichend verfügbare Flächen gewesen. Durch die Verlagerung logistischer Prozesse soll außerdem der Lkw- und Lieferverkehr rund um das bisherige Werk deutlich sinken.

Börsenwert bleibt trotz Rückgang hoch

Rheinmetall erreicht im DAX derzeit einen Anteil von 2,30 Prozent und liegt damit auf Platz 13. Die frei verfügbaren Aktien kommen zusammen auf einen Börsenwert von 49,94 Milliarden Euro. Zum Vergleich beträgt die Marktkapitalisierung von SAP 214,20 Milliarden Euro. Im zuletzt zum 31. Dezember abgeschlossenen Geschäftsjahr erzielte Rheinmetall einen Umsatz von 9,75 Milliarden Euro und einen Gewinn von 1,34 Milliarden Euro. Die großen Ausbaupläne treffen damit auf eine Aktie, die kurzfristig deutlich schwächer als der Gesamtmarkt abschneidet.

Bn-Redaktion/ar
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