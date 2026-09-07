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DAX zu Wochenbeginn unter Druck

E.ON – Hält der Boden? Aktie vor richtungsweisenden Tagen 07.09.2026, 13:25 Uhr Jetzt kommentieren: 0

DAX zu Wochenbeginn unter Druck: E.ON – Hält der Boden? Aktie vor richtungsweisenden Tagen
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© Redaktion - mithilfe von KI generiert
Der deutsche Leitindex steht zu Beginn der neuen Handelswoche unter Druck. Die Marke von 26.000 Punkten wurde bereits im frühen Montagshandel unterschritten. Nun beginnt das große Zittern. Gelingt es dem DAX, den Kontakt zu dieser nicht nur psychologisch relevanten Marke zu halten, oder muss der Index abreißen lassen?
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Name Aktuell Diff. Börse
E.ON 17,69 EUR +1,14 % Lang & Schwarz

Der DAX kämpft unter anderem noch mit den Nachwirkungen des starken US-Arbeitsmarktberichts für August, der am Freitag veröffentlicht wurde und die Zinsängste schürte. Von konjunktureller Seite gab es heute bereits die aktuellen Daten zur deutschen Industrieproduktion im Juli zu vermelden. Diese lagen deutlich unter den Erwartungen. 

In den nächsten Tagen richten sich die Blicke verstärkt auf die USA. So werden am Donnerstag die aktuellen US-Erzeugerpreisdaten veröffentlicht, am Freitag die US-Verbraucherpreisdaten. 

Die Situation am Ölmarkt ist weiterhin prekär. Zu Wochenbeginn präsentieren sich die Ölpreise stark. So legte Brent-Öl zuletzt weiter zu und notiert nun bei knapp 97 US-Dollar. Die 100 US-Dollar rücken immer näher. Gleichzeitig nehmen die Inflationsängste und damit einhergehend die Zinssorgen zu. 
Kurzum. Für den DAX muss es zunächst um Schadensbegrenzung gehen. Das heißt, dass der Kontakt zu den 26.000 Punkten tunlichst nicht abreißen sollte. Sollte dieser Fall eintreten, muss mit weiteren Abgaben auf 25.000 Punkte gerechnet werden. 

Eine spannende Konstellation findet man aktuell auch in der E.ON-Aktie vor. Nach einer knackigen Korrektur bildet sich hier so langsam ein Boden aus. 

E.ON Aktienchart

E.ON – Hält der Boden? Aktie vor richtungsweisenden Tagen

Nach einer knackigen Korrekturphase steht die E.ON-Aktie (WKN: ENAG99 | ISIN: DE000ENAG999 | Ticker-Symbol: EOAN) nun unmittelbar davor, die Bodenbildung abzuschließen. Hierzu bedarf es allerdings noch eines Sprungs über die Marke von 18 Euro, die zudem von der 200-Tage-Linie verstärkt wird. 

Zuletzt bewegte sich die Versorger-Aktie in den Grenzen 17,3 Euro auf der Unterseite und 18,0 Euro auf der Oberseite. Mehrere Male wurde es auf der Unterseite brenzlig, doch die Unterstützung hielt. Der Markt scheint wieder Mut zu fassen. Mit einem Sprung über die 18 Euro könnte die Aktie die Bodenbildung entscheidend voranbringen und sich gleichzeitig weiteres Kurspotenzial in Richtung 19,0 Euro / 19,7 Euro eröffnen. Etwaige Rücksetzer sollten idealerweise auf 17,3 Euro begrenzt bleiben. Ein Rücksetzer unter die 17 Euro wäre bereits ein starkes Warnsignal. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der Schweizer UBS stuften die E.ON-Aktie zuletzt von „neutral“ auf „buy“ hoch. Das Kursziel passten sie von 19,5 Euro auf 20,0 Euro an.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG) 

Bn-Redaktion/mt
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