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Goldman Sachs senkt Kursziel drastisch 07.09.2026, 17:33 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Vonovia: Goldman Sachs senkt Kursziel drastisch
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© Bild von Vonovia/ Zentrale / Simon Bierwald
Goldman Sachs hat seine bisher positive Einschätzung für Vonovia deutlich zurückgenommen. Die Analysten stuften die Aktie von "Buy" auf "Neutral" herab und senkten zugleich das Kursziel von 29,50 Euro auf 21,20 Euro. Zusätzlich wurde der Immobilienkonzern aus der "Conviction List" gestrichen, in der Goldman Sachs Aktien mit besonders hoher Überzeugung bündelt. Bemerkenswert ist vor allem der schnelle Kurswechsel. Noch Ende August hatte Goldman Sachs die Kaufempfehlung bestätigt, das Kursziel allerdings bereits von 34,20 Euro auf 29,50 Euro reduziert. Nun folgt innerhalb weniger Wochen die nächste Anpassung - diesmal inklusive einer vollständigen Rücknahme der bisherigen positiven Einstufung.
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Goldman Sachs vollzieht deutlichen Kurswechsel

Mit der neuen Bewertung nähert sich Goldman Sachs stärker an die vorsichtigere Einschätzung anderer Häuser an. Barclays hatte bereits Ende August an seiner Einstufung "Underweight" festgehalten und das Kursziel für die Vonovia-Aktie von 23 Euro auf 20 Euro gesenkt.

Damit liegen die Zielmarken beider Banken inzwischen deutlich näher beieinander als noch vor wenigen Wochen. Während Goldman Sachs zuvor klar optimistischer positioniert war, hat sich die Einschätzung nun spürbar abgeschwächt.

Die Aktie reagiert am Montag mit Kursverlusten. Im Handel geht es um rund 2,5 Prozent nach unten. Damit bewegt sich der Titel erneut in der Nähe seines 52-Wochen-Tiefs von 18,66 Euro, das erst vor wenigen Tagen erreicht worden war. Seit Jahresbeginn summiert sich der Kursrückgang auf rund 24 Prozent.

Höhere Anleiherenditen bleiben Belastungsfaktor

Ein zentraler Faktor für die vorsichtigere Einschätzung des Immobiliensektors sind gestiegene Anleiherenditen. Höhere Zinsen verteuern grundsätzlich die Refinanzierung und können zugleich die Bewertung von Immobilienportfolios beeinflussen. Das betrifft nicht nur Vonovia, sondern ist ein branchenweites Thema für börsennotierte Immobiliengesellschaften.

Bei Vonovia kommen weitere unternehmensspezifische Punkte hinzu. Dazu zählen unter anderem die Auswirkungen einer bedingten Kapitalerhöhung sowie der Verkauf eines Wohnportfolios in Lüneburg gemeinsam mit Partnern.

Operativ zeigt sich das Unternehmen weiterhin zuversichtlich. Nach Vorlage der Halbjahreszahlen Anfang August bestätigte Vonovia seine Ziele für das Gesamtjahr. Das Management verwies dabei auf attraktives Wachstum im Kerngeschäft und eine aus Unternehmenssicht positive Bewertungssituation.

Die Reaktion des Marktes auf die Halbjahreszahlen blieb allerdings verhalten. Mit der aktuellen Herabstufung durch Goldman Sachs rücken daher erneut die externen Einschätzungen zur Bewertung und zum Zinsumfeld in den Vordergrund.

Quartalszahlen am 3. November rücken in den Fokus

Der nächste wichtige Unternehmenstermin ist der 3. November. Dann will Vonovia die Zahlen für das dritte Quartal vorlegen.

Dabei dürfte unter anderem von Interesse sein, wie sich das operative Geschäft entwickelt hat und ob das Unternehmen seine bisherigen Jahresziele bestätigt. Gleichzeitig bleibt die Entwicklung des Zinsumfelds für Immobilienwerte ein wichtiger externer Einflussfaktor.

Die Neubewertung durch Goldman Sachs verändert die Analystenlandschaft jedenfalls deutlich. Aus einer noch Ende August bestätigten Kaufempfehlung ist innerhalb weniger Wochen eine neutrale Einstufung geworden, während das Kursziel zunächst von 34,20 Euro auf 29,50 Euro und nun weiter auf 21,20 Euro gesenkt wurde.

Bn-Redaktion/aw
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