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Microsoft macht Druck

Bricht die Aktie bald auf neue Hochs aus? 08.09.2026, 10:15 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Microsoft macht Druck: Bricht die Aktie bald auf neue Hochs aus?
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© Егор Ахматьяров auf Pexels
Hinter der Aktie des Softwaregiganten liegen ereignisreiche Monate. Im Oktober des vergangenen Jahres kippte die Microsoft-Aktie in eine veritable Korrektur. Dabei bildete sich zuvor im Kursbereich von 550 US-Dollar eine markante Doppeltop-Formation aus. Die Korrektur entwickelte eine beeindruckende Dynamik. Rasch fand sich die Aktie im Bereich von 350 US-Dollar wieder. Dort setzte schließlich eine zähe und langwierige Bodenbildung ein. Dabei bildete sich wiederum eine Doppelbodenformation aus.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Microsoft 427,65 EUR -0,14 % Lang & Schwarz

Aus charttechnischer Sicht standen sich somit eine beeindruckende Doppeltbodenformation und eine nicht minder beeindruckende Doppelbodenformation gegenüber. Welche Formation wird sich am Ende durchsetzen?

Microsoft - Bricht die Aktie bald auf neue Hochs aus?

In den letzten Tagen und Wochen forcierte die Microsoft-Aktie (WKN: 870747 | ISIN: US5949181045 | Ticker-Symbol: MSF) ihre Erholung. Nicht zuletzt heizten die Ende Juli vorgelegten Quartalszahlen der Aktie ein. Wir berichteten im Kommentar vom 31. Juli ausführlich über die Ergebnisse für das 4. Quartal (gleichbedeutend mit dem 3-Monats-Zeitraum zum 30. Juni 2026) des Fiskaljahres 2026. Microsoft ließ nichts anbrennen und lieferte dem Markt ein starkes Zahlenwerk. Vor allem das Segment Azure / verschiedene Cloud-Services bestach durch beeindruckende Kennzahlen. Das Umsatzwachstum in diesem Segment im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal betrug 43 Prozent. Im 3. Quartal des Fiskaljahres 2026 betrug das Plus „nur“ 40 Prozent.

Microsoft Aktienchart in der Börsennews Aktienanalyse

Die Aktie nahm nach der Zahlenveröffentlichung Fahrt auf und pulverisierte die Widerstände bei 400 US-Dollar, 430 US-Dollar und schließlich 472 US-Dollar. Das ebnete den Weg in Richtung 500 US-Dollar. Und um diese psychologisch wichtige Marke ringt die Aktie aktuell.

Die Ausgangslage ist klar. Ein erfolgreicher Vorstoß über die 500 US-Dollar würde die 550 US-Dollar auf die Agenda setzen. Ein Ausbruch über die 550 US-Dollar würde wiederum die 600 US-Dollar als potenzielles Bewegungsziel ins Spiel bringen. Um das Momentum nicht zu gefährden, sollten etwaige Rücksetzer auf 472 US-Dollar begrenzt bleiben. Ein Rücksetzer unter die 430 US-Dollar wäre hingegen als ein starkes Warnsignal zu bewerten. Sollte es darunter gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. 

Das sagen die Analysten

Die Analysten von JPMorgan wurden zuletzt optimistischer und erhöhten das Kursziel für die Aktie von 550 US-Dollar auf 625 US-Dollar. Das Votum lautet „overweight“. Die Analysten von Jefferies bestätigten ihr Votum „buy“ und das Kursziel von 575 US-Dollar.

Bn-Redaktion/mt
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