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Infineon-Aktie stürzt 4% ab

Es droht der nächste Rückschlag 08.09.2026, 13:12 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Rechenzentrum
AI MODIFIED
© Bild von kp yamu Jayanath auf Pixabay
Nach einem kräftigen Kurssprung gerät die Infineon-Aktie wieder unter Druck. Morgan Stanley wird deutlich vorsichtiger und senkt sowohl die Einstufung als auch das Kursziel.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Infineon Technologies 58,22 EUR -4,24 % L&S Exchange

US-Bank wird skeptischer

Die Infineon-Aktie gibt am Dienstag nach, nachdem Morgan Stanley ihre Einschätzung geändert hat. Die US-Bank stuft den Titel von „Overweight“ auf „Equal-Weight“ zurück.

Gleichzeitig wird das Kursziel deutlich reduziert. Statt zuvor 81 Euro sehen die Analysten nun 65 Euro. Damit bleibt zwar noch Potenzial gegenüber dem aktuellen Kurs, die Erwartungen fallen aber deutlich zurück.

Rechenzentren sorgen für Zweifel

Im Mittelpunkt der vorsichtigeren Einschätzung steht das Geschäft mit Rechenzentren. Morgan Stanley rechnet hier mit weiterem Wachstum, glaubt allerdings nicht, dass Infineon die Erwartungen des Marktes erfüllen und die Prognose für diesen Bereich deutlich anheben wird.

Auch beim Segment Power and Sensor Systems liegen die Analystenschätzungen unter dem Konsens. Damit könnten ausgerechnet wichtige Zukunftsbereiche die Bewertung der Aktie bremsen.

Rekordquartal gegen Analysten-Skepsis

Fundamental gibt es zugleich positive Signale. Infineon erzielte im jüngsten Quartal einen Rekordumsatz. Auch die bereinigte Bruttomarge verbesserte sich deutlich, während der freie Cashflow kräftig ausfiel.

Allerdings blieb der Umsatz unter den Erwartungen der Analysten. Der Markt muss deshalb abwägen, wie stark die operative Entwicklung tatsächlich ausfällt.

Rally trifft auf Gewinnmitnahmen

Besonders auffällig ist das Timing: Erst am Vortag war Infineon einer der stärksten DAX-Werte und legte kräftig zu. Nun folgt der Rücksetzer nach der Morgan-Stanley-Studie.

Nach der starken Kursentwicklung seit Jahresbeginn dürfte damit die Frage wichtiger werden, ob die aktuellen Geschäftszahlen weitere Kursgewinne rechtfertigen – oder ob die Rally zunächst eine Pause einlegt.

Bn-Redaktion/js
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