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BMW-Aktie vor dem Rebound?

Jetzt könnte die nächste Erholungswelle starten 08.09.2026, 12:56 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild BMW
AI MODIFIED
© Bild von Luis Quintero auf Pexels
Nach dem Absturz von rund 80 auf unter 60 Euro zeigt die BMW-Aktie erste Erholungssignale. Gleichzeitig setzt der Autobauer auf die Neue Klasse und einen harten Sparkurs. Reicht das für die Trendwende?
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BMW 63,86 EUR +1,49 % Lang & Schwarz

BMW findet zurück nach oben

Die BMW-Aktie hat nach dem kräftigen Kursrutsch offenbar einen Boden gefunden. Zuletzt kletterte das Papier wieder über 63 Euro und durchbrach dabei den wichtigen 50-Tage-Durchschnitt.

Das spricht kurzfristig für eine Stabilisierung. Sollte das Momentum anhalten, könnte zunächst die Marke von 70 Euro ins Visier rücken. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt allerdings noch deutlich höher.

Sparkurs soll Milliarden bringen

Operativ bleibt die Lage anspruchsvoll. Das Vorsteuerergebnis ging im zweiten Quartal deutlich zurück, während die Marge im Autogeschäft zuletzt nur noch bei 2,3 Prozent lag.

BMW reagiert mit einem umfangreichen Sparprogramm. Bis Ende 2027 sollen rund 8.000 Stellen wegfallen. Ab 2028 soll dies jährlich etwa eine Milliarde Euro einsparen.

Neue Klasse als Hoffnungsträger

Gleichzeitig schreitet die Einführung der Neuen Klasse voran. Im Münchner Werk läuft bereits die Serienproduktion des neuen i3. Dabei sollen die Produktionskosten gesenkt worden sein.

Auch personell gibt es Veränderungen: Dorothea von Boxberg hat zum 1. September das Personalressort übernommen. Weitere Details zur Strategie könnten beim Kapitalmarkttag Ende September folgen.

Trendwende oder nur Erholung?

Damit treffen bei BMW zwei gegensätzliche Signale aufeinander: schwache Ergebnisse und Margendruck auf der einen Seite, Sparmaßnahmen, neue Modelle und erste charttechnische Verbesserungen auf der anderen.

Ob aus der Bodenbildung tatsächlich eine nachhaltige Trendwende wird, muss sich nun zeigen.

Bn-Redaktion/js
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