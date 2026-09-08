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Rheinmetall-Aktie dreht auf

Goldman Sachs sieht weiter großes Potenzial 08.09.2026, 16:02 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Rheinmetall
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© Bild von Felipe Silva auf Pexels
Die Rheinmetall-Aktie startet am 8. September 2026 mit einer deutlichen Gegenbewegung und steigt zeitweise um mehr als 3 %. Erst am Vortag war das Papier mit 1.016 Euro auf den tiefsten Stand seit Juli gefallen. Rückenwind liefert nun eine optimistische Analysteneinschätzung, während der Abstand zum früheren Rekordhoch weiterhin enorm bleibt.
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Rheinmetall 1.053,00 EUR +3,03 % Quotrix Düsseldorf

Rheinmetall springt zeitweise über 1.055 Euro

Nach der jüngsten Talfahrt greifen Anleger bei Rheinmetall am Dienstag zunächst wieder zu. Die Aktie steigt im Tagesverlauf um bis zu 3,3 % auf mehr als 1.055 Euro. Am Montag war das Papier zwischenzeitlich noch bis auf 1.016 Euro abgesackt. Damit bleibt das Kursbild trotz der zwischenzeitlichen Erholung schwankungsanfällig und die Aktie weiterhin deutlich unter den Kurszielen der Analysten.

Goldman Sachs nennt 2.300 Euro als Kursziel

Für Unterstützung sorgt eine positive Einschätzung von Goldman Sachs. Das Kursziel für Rheinmetall bleibt bei 2.300 Euro. Gegenüber einem Kurs von rund 1.055 Euro entspricht dies rechnerisch einem Aufwärtspotenzial von rund 118 %. Nach Einschätzung des Analysten besteht selbst unter deutlich pessimistischeren Annahmen für das Munitionsgeschäft noch erhebliches Bewertungspotenzial.

Selbst Negativszenario ergibt 1.450 Euro

Besonders auffällig ist die Berechnung für ein deutlich schwächeres Munitionsgeschäft. Selbst wenn ab 2030 ein starker Rückgang in diesem Bereich angenommen wird, ergibt sich demnach ein fairer Wert von 1.450 Euro je Aktie. Gegenüber einem Kurs von rund 1.055 Euro entspräche dies noch einem Potenzial von etwa 37 %. Die Erwartungen an dauerhaft außergewöhnlich hohe Gewinne im Munitionsgeschäft müssten folglich nicht vollständig erfüllt werden.

Abstand zum Rekordhoch bleibt gewaltig

Trotz der heutigen Erholung hat Rheinmetall einen erheblichen Teil seiner früheren Kursgewinne abgegeben. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 2.008 Euro. Gegenüber einem Kurs von rund 1.055 Euro beträgt der Rückstand damit etwa 47 %. Gleichzeitig liegt das 52-Wochen-Tief bei 900,20 Euro. Die große Spanne verdeutlicht, wie stark sich die Bewertung der Rheinmetall-Aktie innerhalb eines Jahres verändert hat.

Auftragsentwicklung bleibt entscheidend

Für die weitere Kursentwicklung dürfte neben den Analystenerwartungen vor allem das operative Wachstum entscheidend bleiben. Zuletzt erhielt Rheinmetall unter anderem einen Auftrag über weitere 149 mobile Rettungsstationen für die Bundeswehr mit einem Volumen von mehr als 500 Millionen Euro. Insgesamt erreicht der entsprechende Auftrag damit mehr als 600 Millionen Euro. Ob die heutige Erholung eine nachhaltige Trendwende einleitet, dürfte wesentlich davon abhängen, ob Rheinmetall die hohen Wachstumserwartungen mit weiteren Aufträgen und steigenden Ergebnissen bestätigen kann.

Bn-Redaktion/tb
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