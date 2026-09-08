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Öl nahe 100 Dollar

Das bedeutet der Preissprung für den DAX 08.09.2026, 14:44 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Ölpumpe
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© Bild: iStock.com/songqiuju
Der Ölpreis steigt am 8. September 2026 weiter und rückt damit wieder gefährlich nahe an die Marke von 100 Dollar je Barrel heran. Brent verteuerte sich am Morgen auf bis zu 99,25 Dollar, umgerechnet rund 85,46 Euro, und erreichte damit den höchsten Stand seit Anfang Juni. Für Aktienmärkte und Notenbanken wächst damit erneut das Risiko, dass hohe Energiekosten die Inflation länger antreiben.
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Öl (WTI) 92,34 USD -0,39 % L&S Exchange

Brent steigt auf höchsten Stand seit Juni

Die Nordseesorte Brent legte am Dienstag zeitweise über 1 % auf 99,25 Dollar je Barrel zu, umgerechnet ungefähr 85,46 Euro. Im weiteren Verlauf wurden immer noch Kurse um 99 Dollar erreicht, umgerechnet rund 85 Euro. Auch die US-Sorte WTI verteuerte sich deutlich und bewegte sich im Bereich von rund 94 Dollar je Barrel, umgerechnet etwa 80 Euro. Damit ist die psychologisch wichtige Marke von 100 Dollar bei Brent wieder in unmittelbare Nähe gerückt.

Angebotsrisiken treiben die Preise

Auslöser der jüngsten Bewegung sind vor allem neue Sorgen um das Ölangebot. Angriffe auf Energieanlagen in Saudi-Arabien führten dazu, dass die Produktion an einzelnen Standorten nahe der Grenze zum Jemen gestoppt wurde. Gleichzeitig bleiben die Spannungen rund um wichtige Transportrouten im Nahen Osten hoch. Dadurch steigt an den Rohstoffmärkten die Sorge, dass weitere Produktions- oder Lieferausfälle das globale Angebot zusätzlich verknappen könnten.

DAX fällt unter 26.000 Punkte

Am deutschen Aktienmarkt sorgt die Entwicklung bereits für Belastung. Der DAX fiel am Vormittag zeitweise auf rund 25.916 Punkte und verlor damit etwa 0,4 %. Bereits zum Wochenauftakt war der Leitindex leicht zurückgegangen. Neben dem Ölpreis legten auch der europäische Gaspreis und andere Energiekosten zu. Besonders Unternehmen mit hohem Energieverbrauch oder großer Abhängigkeit von Transport und Logistik könnten dadurch stärker unter Margendruck geraten.

Inflation rückt wieder in den Mittelpunkt

Steigende Ölpreise treffen die Märkte nicht nur über höhere Unternehmenskosten. Sie können sich auch auf Verbraucherpreise und Inflationserwartungen auswirken. Damit erhöht sich das Risiko, dass Notenbanken ihre Geldpolitik länger restriktiv halten müssen. Genau deshalb richtet sich der Blick nun auf die bevorstehende Sitzung der Europäischen Zentralbank. Hohe Energiepreise könnten Zinssenkungshoffnungen dämpfen oder die Diskussion über weitere Straffungen neu beleben.

100-Dollar-Marke wird zum Börsentest

Für die kommenden Handelstage dürfte deshalb besonders wichtig sein, ob Brent die Marke von 100 Dollar dauerhaft überschreitet. Ein weiterer Anstieg könnte den Druck auf Aktienmärkte erhöhen und gleichzeitig Anleiherenditen sowie Inflationserwartungen nach oben treiben. Entspannt sich die Lage dagegen und fallen die Preise wieder zurück, könnte sich auch der Belastungsfaktor für den DAX abschwächen. Der Ölpreis bleibt damit einer der wichtigsten kurzfristigen Risikofaktoren für die Märkte.

Bn-Redaktion/tb
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