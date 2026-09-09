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DAX mit erheblichen Abwärtsrisiken

Allianz – Aktie droht zu kippen 09.09.2026, 10:40 Uhr Jetzt kommentieren: 0

DAX mit erheblichen Abwärtsrisiken: Allianz – Aktie droht zu kippen
AI MODIFIED
© Redaktion - Symbolbild mithilfe von KI generiert
Das Korrekturrisiko steigt. Der deutsche Leitindex notiert im frühen Mittwochshandel unterhalb der wichtigen Marke von 26.000 Punkten. Der Bruch dieser psychologisch relevanten Marke schreitet voran und damit nehmen die Abwärtsrisiken für den DAX zu.
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Name Aktuell Diff. Börse
Allianz 437,25 EUR -1,29 % Lang & Schwarz

Der Ölmarkt respektive die hohen Ölpreise üben unverändert starken Druck auf die Aktienindizes aus. Der Preis für Brent-Öl hat nun unmittelbar die Marke von 100 US-Dollar vor Augen. Dem Ölpreis fehlen nur noch „wenige Meter“, um das Ziel zu erreichen. Aktuell notiert Brent-Öl bei 99 US-Dollar. Die hohen Ölpreise befeuern die Inflations- und Zinssorgen. Diese manifestieren sich nicht zuletzt in der Entwicklung der Renditen der (US-)Staatsanleihen. 

Mit Blick auf den Ölmarkt stellt sich unweigerlich die Frage: Was passiert, wenn der Ölpreis die 100 US-Dollar überschreitet? Löst das ein weiteres Kaufsignal aus? Beschleunigt sich womöglich die Aufwärtsbewegung? Aus charttechnischer Sicht hätte Brent-Öl die Möglichkeit, bis in den Preisbereich von 110 US-Dollar bis 115 US-Dollar zu laufen. Eine solche Entwicklung würde die Anleiherenditen vermutlich weiter anheizen. Der Druck auf die Aktienmärkte würde zunehmen.

Die zweite Hälfte der Handelswoche hat es in sich. Die wichtigen US-Erzeugerpreisdaten werden am morgigen Donnerstag veröffentlicht. Die noch wichtigeren US-Verbraucherpreisdaten werden am Freitag bekanntgegeben. Die Daten haben das Potenzial, das Handelsgeschehen an den Aktienmärkten durcheinanderzuwirbeln. 

Der Kurs der Allianz-Aktie wird aktuell von Gewinnmitnahmen belastet. Das Ganze hat bislang noch keine dramatischen Züge angenommen, dennoch gilt es, die Entwicklung genau zu verfolgen, steht doch derzeit ein wichtiger Unterstützungsbereich zur Disposition.

Allianz Aktienchart in der Börsennews Aktienanalyse

Allianz - Aktie droht zu kippen

Die Allianz-Aktie (Allianz-Aktie (WKN: 840400 | ISIN: DE0008404005 | Ticker-Symbol: ALV) verpasste es zuletzt, den Widerstandsbereich um 450 Euro aufzubrechen. Der Weg auf der Oberseite blieb verstellt. Erste Gewinnmitnahmen kamen auf. 

Aktuell steht der Kursbereich 443 Euro / 433 Euro unter Druck. Das ist der erste vermeintlich belastbare Unterstützungsbereich. Sollte es für die Allianz-Aktie darunter gehen, würde die Top-Bildung voranschreiten. Gleichzeitig würde sich der Aktie weiteres Abwärtspotenzial in Richtung 395 Euro eröffnen. Um die Kursrallye wieder aufzunehmen, bedarf es eines Vorstoßes über die Zone 450 Euro / 455 Euro. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays bestätigten zuletzt ihr Votum „underweight“ für die Allianz-Aktie. Das Kursziel für die Aktie hoben sie von 350 Euro auf 353 Euro an. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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