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Gold vor Trendwende, Kupfer auf Rekordjagd

Diese Gold- & Kupferaktie könnte rasant anziehen 10.09.2026, 11:09 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Gold vor Trendwende, Kupfer auf Rekordjagd: Diese Gold- & Kupferaktie könnte rasant anziehen
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© Redaktion - mithilfe von KI generiert
Während der Goldpreis an seiner Trendwende bastelt, hat der Kupferpreis (COMEX) bereits den Turbo gezündet. Zuletzt markierte das Industriemetall ein neues Rekordhoch. Einsetzende Gewinnmitnahmen vereitelten bislang aber, dass sich das Industriemetall dauerhaft oberhalb von 7 US-Dollar festsetzen konnte. Doch was nicht ist, kann ja bekanntlich noch werden.
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Name Aktuell Diff. Börse
Freeport-McMoRan 64,79 EUR -1,39 % Lang & Schwarz

Der Kupferpreis wird maßgeblich von der Angst der Marktakteure getrieben, dass die US-Importzölle auf Kupfer und Kupferprodukte ausgeweitet werden könnten. Um drohenden Zöllen entgegenzuwirken, wird gekauft und in die USA verschifft. Das hält den Preis hoch, zumal die Angebotsseite schwächelt. Zuletzt nahmen einige Kupferproduzenten ihre Produktionserwartungen zurück – unter anderem Antofagasta und Zijin Mining.

Der Kupferpreis profitiert insgesamt von einer robusten Nachfrage, eine schwächelnden Nachfrage und einem starken technischen Momentum. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 7 US-Dollar könnte weiteres Potenzial freisetzen. 

Der Goldpreis ringt wie eingangs bereits angerissen noch mit dem Momentum. Die untere Trendwende läuft, doch der Knoten wollte bislang nicht so recht platzen. Vor allem die Situation am Ölmarkt belastet. Die anhaltend hohen Ölpreise halten die Renditen der US-Staatsanleihen hoch. Das wiederum stützt den US-Dollar. Ein starker US-Dollar belastet tendenziell Edelmetalle und Rohstoffe. Doch nicht zuletzt die ausufernden Staatsschulden machen Gold unersetzlich. Die Nachricht, dass die USA bei ihren Schulden die Grenze von 40 Billionen US-Dollar durchbrochen haben, schreckte die Finanzmärkte auf. Dennoch muss Gold nachsetzen, um die Trendwende voranzubringen. Ein Vorstoß über die 4.600 US-Dollar wäre eminent wichtig.  

In der aktuellen Gemengelage drängen Aktien von Gold- und Kupferproduzenten in den Fokus. Freeport-McMoRan gehört zu den bekanntesten Vertretern. 

Freeport McMoRan Aktienchart

Freeport-McMoRan - Diese Gold- & Kupferaktie könnte rasant anziehen

Der US-amerikanische Gold- und Kupferproduzent (WKN: 896476 | ISIN: US35671D8570 | Ticker-Symbol: FPMB) hatte in der Vergangenheit mit massiven Produktionsbeeinträchtigungen auf seiner gigantischen Grasberg-Mine in Indonesien zu kämpfen. Die Aufbauarbeiten schreiten voran. Die Produktion erholt sich. Das gilt auch für den Aktienkurs.

Nachdem die Aktie Mitte Juni noch im Bereich von 56 US-Dollar notierte, stand sie Ende August bereits bei 80 US-Dollar. Auch hier machten einsetzende Gewinnmitnahmen der Aktie zu schaffen und verhinderten zunächst die weitere Ausdehnung der Aufwärtsbewegung. Die Aktie „will“ jedoch nach oben. Entsprechend übt sie nach einem kleinen Rücksetzer bereits wieder Druck auf die 80 US-Dollar aus. Sollte es zum Ausbruch kommen, wäre der Weg in Richtung 100 US-Dollar mehr oder weniger frei. Rücksetzer sollten eng begrenzt bleiben, idealerweise auf 70 US-Dollar. Die zentrale Unterstützung ist auf 56 US-Dollar zu verorten. Darunter sollte es nicht gehen. 

Bn-Redaktion/mt
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