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Meta startet Muse

Jetzt zählt der Milliarden-Erfolg 10.09.2026, 14:07 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Meta startet Muse: Jetzt zählt der Milliarden-Erfolg
AI MODIFIED
© Symbolbild von iStock.com/Derick Hudson
Meta bringt mit dem neuen KI-Assistenten "Muse" ein Produkt an den Start, das die umfangreichen Investitionen des Konzerns in künstliche Intelligenz stärker mit konkreten Anwendungen für Verbraucher verbinden soll. Der KI-Agent soll nicht nur Informationen bereitstellen, sondern im Auftrag der Nutzer auch bestimmte Aktionen ausführen können. Damit erhält die Frage neue Aufmerksamkeit, wie Meta seine hohen KI-Ausgaben langfristig in zusätzliche Erlöse übersetzen könnte.
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Muse soll für Nutzer selbstständig Aufgaben erledigen

Der Funktionsumfang von Muse geht über einen klassischen Chatbot hinaus. Nach Angaben von Meta kann der KI-Agent auf Dienste zugreifen, die zuvor vom jeweiligen Nutzer ausgewählt wurden. Dadurch soll Muse beispielsweise E-Mails versenden oder Einkäufe tätigen können.

Bei sensiblen Aktionen soll allerdings eine zusätzliche Sicherheitsstufe greifen. Meta zufolge bittet Muse vor deren Ausführung ausdrücklich um die Erlaubnis des Nutzers. Der Konzern versucht damit, die zunehmende Eigenständigkeit des KI-Systems mit Kontrollmechanismen zu verbinden.

Auch mögliche Manipulationsversuche spielen beim Sicherheitskonzept eine zentrale Rolle. Meta-Chef Mark Zuckerberg erläuterte die technische Absicherung des Systems mit den Worten: "Das Modell, das Muse-System, deterministischer Code und ein Ensemble von Klassifikatoren arbeiten zusammen, um Bedrohungen wie Prompt-Injections zu erkennen. Diese Systeme isolieren Bedrohungen und verhindern, dass sie in den Kontextbereich des Modells gelangen."

Gerade bei KI-Agenten, die Zugriff auf externe Dienste erhalten und eigenständig Aktionen durchführen können, wird die Absicherung gegen unerwünschte oder manipulierte Anweisungen zu einem wichtigen Bestandteil der Produktarchitektur.

Mizuho sieht einen neuen Produktzyklus für Meta

Am Kapitalmarkt stößt die Einführung von Muse auf besonderes Interesse, weil Meta damit ein konkretes Verbraucherprodukt rund um seine KI-Technologie präsentiert. In ersten Marktstimmen wurde dem Konzern eine gute Ausgangsposition zugesprochen, um mit dem neuen Angebot Erfolge zu erzielen.

Ein Experte von Mizuho Securities bezeichnete den KI-Agenten als Beginn eines bedeutenden Produktzyklus für Meta, der bislang noch nicht im Aktienkurs berücksichtigt sei. Für Investoren ist dabei vor allem die wirtschaftliche Seite relevant. Nach Einschätzung des Experten wollen Anleger eine Rendite auf die umfangreichen KI-Investitionen des Konzerns sehen. Muse sei nun "ein wesentlicher Schritt in diese Richtung".

Damit verschiebt sich die Aufmerksamkeit zunehmend von der technologischen Entwicklung hin zur wirtschaftlichen Nutzung. Entscheidend ist nicht allein, welche Fähigkeiten Meta seinen KI-Systemen verleiht, sondern ob daraus Produkte entstehen, die von einer großen Zahl von Nutzern dauerhaft eingesetzt werden.

Morgan Stanley nennt die entscheidende Hürde für die Meta-Aktie

Deutlich zurückhaltender fällt die Einschätzung von Morgan Stanley aus. Die Bank verweist darauf, dass für eine höhere Bewertung der Meta-Aktie zunächst eine breite Nutzung des neuen KI-Agenten sowie ein monetisierbares Nutzerverhalten erforderlich seien.

Im Mittelpunkt steht deshalb die Frage, wie groß die tatsächliche Akzeptanz von Muse ausfallen wird. Ebenso wichtig dürfte werden, auf welche Weise Meta den Assistenten mit seinen bestehenden Plattformen Facebook, Instagram und WhatsApp verbindet.

Gerade diese Integration könnte für die wirtschaftliche Bedeutung des KI-Agenten entscheidend werden. Meta verfügt über große bestehende Nutzerplattformen, während Muse zusätzliche Funktionen innerhalb dieses Ökosystems ermöglichen soll. Ob und in welchem Umfang daraus neue Erlösquellen entstehen, hängt jedoch von der Nutzung des Produkts und dem späteren Monetarisierungsmodell ab.

Mit Muse präsentiert Meta damit einen weiteren konkreten Anwendungsfall seiner KI-Technologie. Für den Kapitalmarkt beginnt nun die Phase, in der sich zeigen muss, ob aus den hohen Investitionen in künstliche Intelligenz eine breite Nutzung und schließlich ein messbarer wirtschaftlicher Beitrag entstehen kann.

Bn-Redaktion/aw
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