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Öl über 100 Dollar

DAX zwischen Inflation und Zinsangst 10.09.2026, 17:19 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Öl über 100 Dollar
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© Bild: iStock.com/bigjom
Der Ölpreis setzt seine Rally am 10. September 2026 fort und entfernt sich deutlich von der Marke von 100 Dollar je Barrel. Brent steigt im Tagesverlauf zeitweise auf mehr als 105 Dollar, während auch WTI erstmals seit Monaten die Schwelle von 100 Dollar überschreitet. Für Aktienmärkte wächst damit die Sorge, dass höhere Energiekosten Inflation und Zinsen länger auf erhöhtem Niveau halten könnten.
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Öl (WTI) 101,69 USD +5,17 % L&S Exchange

Brent steigt auf mehr als 105 Dollar

Die Nordseesorte Brent verteuert sich am Donnerstag zeitweise auf rund 105,66 Dollar je Barrel, umgerechnet ungefähr 90,80 Euro. Damit gewinnt der Ölpreis innerhalb eines Tages mehr als 4 %. Auch die US-Sorte WTI steigt kräftig und erreicht rund 100,11 Dollar, umgerechnet etwa 86 Euro. Brent hatte bereits am Mittwoch erstmals seit Juli wieder oberhalb von 100 Dollar geschlossen.

Angebotsrisiken treiben die Rally

Hinter dem Preissprung stehen zunehmende Sorgen um die Ölversorgung. Angriffe auf Schiffe und Einschränkungen wichtiger Transportwege haben die Unsicherheit über Lieferungen aus dem Nahen Osten erheblich erhöht. Ein bedeutender Teil der weltweiten Öl- und Gasversorgung wird normalerweise über die Straße von Hormus transportiert. Die dortigen Ölströme liegen inzwischen deutlich unter ihrem früheren Niveau.

DAX bereits deutlich unter Druck

Die Folgen der Öl-Rally zeigen sich auch am deutschen Aktienmarkt. Bereits am Mittwoch verlor der DAX 1,7 % und schloss bei 25.576 Punkten. Vor allem Banken, konjunkturabhängige Unternehmen, Konsumwerte und Autoaktien standen unter Verkaufsdruck. Höhere Energiepreise können Transport-, Produktions- und Materialkosten erhöhen und damit die Margen zahlreicher Unternehmen belasten.

Inflation wird erneut zum Problem

Der Ölpreisanstieg verschärft gleichzeitig die Inflationssorgen. Höhere Energie- und Transportkosten können sich schrittweise auf zahlreiche Waren und Dienstleistungen übertragen. Die EZB reagierte am Donnerstag mit einer Anhebung des maßgeblichen Zinssatzes um 0,25 Prozentpunkte auf 2,50 %. Damit wird deutlich, wie eng die Entwicklung an den Energiemärkten inzwischen mit den Erwartungen an die Geldpolitik verknüpft ist.

100-Dollar-Marke deutlich überwunden

Für Anleger hat sich die Ausgangslage damit innerhalb weniger Tage verändert. Nicht mehr die Frage, ob Brent 100 Dollar erreicht, steht im Mittelpunkt, sondern wie lange sich Öl darüber halten kann. Steigt der Preis weiter, könnten Inflationsdruck, Anleiherenditen und Finanzierungskosten zusätzlich zunehmen. Eine Entspannung bei den Lieferproblemen könnte dagegen schnell wieder Druck aus der Rally nehmen. Bis dahin bleibt der Ölpreis einer der wichtigsten Risikofaktoren für DAX und internationale Aktienmärkte.

Bn-Redaktion/tb
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