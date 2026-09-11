Anzeige
++++++ Positiver Ausblick: „STRONG BUY“ für NurExone Biologic! ++++++
Portfolio-Tracker
Alle Depots an einem Ort. Dein Gesamtvermögen immer im Blick, tiefgründige Renditeanalysen und Dividendenplaner.
Anzeige
Marktbericht

DAX sucht Halt vor US-Inflationsdaten 11.09.2026, 09:27 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Marktbericht: DAX sucht Halt vor US-Inflationsdaten
AI MODIFIED
© BörsenNEWS.de
Der DAX unternimmt am Freitag einen Stabilisierungsversuch, nachdem der Leitindex in dieser Woche rund 2,4 Prozent verloren hat. Entscheidend für den weiteren Verlauf dürften die US-Verbraucherpreisdaten am Nachmittag werden – sie könnten die Erwartungen an die Fed-Geldpolitik maßgeblich beeinflussen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
DAX 25.523,00 PKT +0,70 % Lang & Schwarz

Der DAX hat am Freitag nach einer mehrtägigen Schwächephase einen Stabilisierungsversuch unternommen. Der deutsche Leitindex legte zur Eröffnung rund 0,4 Prozent auf etwa 25.469 Punkte zu. Auf Wochensicht steht dennoch ein Minus von rund 2,4 Prozent zu Buche. Die wichtige 100-Tage-Linie bei 25.203 Punkten blieb dabei zunächst klar außer Reichweite.

Ölpreisanstieg als zentraler Belastungsfaktor

Maßgeblicher Treiber der jüngsten Marktkorrektur ist der anhaltende Anstieg der Rohölpreise. Brent-Rohöl kletterte zuletzt auf den höchsten Stand seit Mai und näherte sich zeitweise der Marke von 110 US-Dollar je Fass. Hintergrund ist der andauernde Iran-Krieg, der durch Angriffe auf Tanker in der Straße von Hormus sowie erneute Gefechte im Jemen die geopolitischen Spannungen am Energiemarkt hochhält. Zuletzt gab der Ölpreis leicht nach – was an den Aktienmärkten vorerst als Entlastungssignal aufgenommen wurde.

Die höheren Energiepreise schüren Sorgen vor hartnäckiger Inflation und weiteren Zinserhöhungen. Die Europäische Zentralbank hatte am Donnerstag ihre zweite Anhebung in diesem Jahr vorgenommen – als Reaktion auf den Preisschock. Für die kommende Woche wird auch von der US-Notenbank Fed ein ähnlicher Schritt nicht mehr ausgeschlossen. Steigende Anleiherenditen könnten in diesem Umfeld die relative Attraktivität von Aktien gegenüber festverzinslichen Papieren weiter drücken.

US-Inflationsdaten als Weichensteller

Der entscheidende Impuls dürfte am Nachmittag von den US-Verbraucherpreisdaten kommen. Die Zahlen gelten als zentrales Signal für den weiteren Kurs der Fed. Bereits die zuletzt veröffentlichten Erzeugerpreise hatten eine Beschleunigung im August gezeigt. Sollten auch die Konsumentenpreise deutlich über den Erwartungen liegen, könnten die Zinserhöhungsspekulationen weiter zunehmen – und den Erholungsversuch an den Aktienmärkten wieder ins Wanken bringen.

Auch international blieb das Umfeld belastet. In den USA schloss der Dow Jones am Donnerstag rund 0,6 Prozent im Minus. Die asiatischen Indizes gaben am Freitagmorgen deutlich nach, besonders an den technologielastigen Märkten in Tokio und Seoul.

Einzelwerte im Fokus

Am deutschen Aktienmarkt standen die United-Internet-Töchter 1&1 und Ionos im Blickpunkt: Beide Unternehmen kündigten Restrukturierungsprogramme mit einem geplanten Stellenabbau von insgesamt rund 800 Arbeitsplätzen an. 1&1 senkte zudem die Prognose für das operative Ergebnis 2026. Beim Onlinebroker flatexDEGIRO belastete ein abrupter Führungswechsel im Aufsichtsrat die vorbörsliche Stimmung. Gegen den Trend könnten Aktien des Anlagenbauers Gea von einer positiven Einschätzung der Investmentbank Barclays profitieren – dies stellt keine redaktionelle Empfehlung dar.

Community-Stimmung geteilt

Öl fällt und fällt. Mal wieder mehr Panik gewesen als notwendig.

@RobRob in DAX / Germany 40

In der BörsenNEWS-Community herrscht ein gespaltenes Bild. Optimistischere Stimmen sehen im leichten Rückgang des Ölpreises ein Entspannungssignal und erwarten eine kurzfristige Stabilisierung. Skeptischere Nutzer mahnen zur Vorsicht und warten auf eine klarere Richtung nach den US-Daten am Nachmittag.

Bn-Redaktion/sb
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
WA522G
Ask: 11,91
Hebel: 21,48
mit starkem Hebel
UQ95KV
Ask: 34,75
Hebel: 7,70
mit moderatem Hebel
Smartbroker
UBS
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: WA522G UQ95KV. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
 Thema
1 Tagesvorschau 11. September: Wochenschluss-Check: US-Verbraucherpreise, Fraport-Zahlen und Haushaltsabstimmung im Bundestag Hauptdiskussion
2 Klingbeil fordert von USA: Krieg gegen den Iran beenden Hauptdiskussion
3 Chinas Wirtschaft verliert an Schwung Hauptdiskussion
4 Trotz Online-Aufrufen: Zunächst kein neuer Ansturm auf Ceuta Hauptdiskussion
5 Spanien: Zeitweise waren 80.000 Migranten in Ceuta Hauptdiskussion
6 Bundesbank: Weniger Falschgeld in Deutschland Hauptdiskussion
7 IRW-News: Horizon Petroleum Ltd. : Horizon Petroleum beginnt mit der Testförderung im Projekt Lachowice in Polen und schließt die Platzierung einer überzeichneten Wandelanleihe ab Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Adobe enttäuscht mit Ausblick: Adobe Aktie unter Druck vorsichtige …

13:08 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Oracle überzeugt mit Quartalszahlen: Oracle Aktie freundlich Umsatz…

13:02 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Pharmaaktie: Novo Nordisk auf Juni-Tief nach Abstufung

12:29 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Quartalsbericht: Oracle toppt Prognosen mit Cloud-Wachstum

12:15 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Ölpreise gehen durch die Decke: Shell – Aktie dreht auf. Wo …

10:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

DAX – Geht der Index mit einem Knall ins Wochenende? Commerzbank …

10:16 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

SAP-Aktie fällt: Warum der DAX-Riese unter Druck bleibt

Gestern 17:42 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Öl über 100 Dollar: DAX zwischen Inflation und Zinsangst

Gestern 17:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer