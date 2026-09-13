Anzeige
+++99% China.: Jetzt kommt Atlantico Jetzt kommt Atlantico+++
Portfolio-Tracker
Alle Depots an einem Ort. Dein Gesamtvermögen immer im Blick, tiefgründige Renditeanalysen und Dividendenplaner.
Anzeige
Ölpreis

100 Dollar sind zurück – jetzt wächst das Börsenrisiko 13.09.2026, 13:37 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Öl
AI MODIFIED
© Equinor
Der Ölpreis hat sich nach seinem Sprung über 100 Dollar zum wichtigsten Risikofaktor für die neue Börsenwoche entwickelt. Brent beendete die vergangene Woche bei 104,50 Dollar je Barrel, umgerechnet rund 90 Euro, nachdem geopolitische Spannungen im Nahen Osten die Sorge vor Lieferausfällen verschärft hatten. Gleichzeitig reagieren DAX und EZB bereits sichtbar auf den neuen Energieschock.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Öl (WTI) 100,00 USD ±0,00 % Lang & Schwarz

Ölpreis bleibt über 100 Dollar

Brent legte in der vergangenen Woche 8,7 % zu und schloss bei 104,50 Dollar je Barrel, umgerechnet ungefähr 90 Euro. WTI stieg sogar um 9,4 % auf 100,00 Dollar, umgerechnet rund 86 Euro. Zwar gaben die Preise am Freitag etwas nach, doch die Marke von 100 Dollar bleibt damit klar überschritten. Entscheidend ist nun, ob sich dieses Niveau über mehrere Wochen hält.

Nahost-Konflikt treibt Risikoprämie

Hinter der Rally stehen vor allem neue Angebotsängste. Angriffe auf Infrastruktur und Schiffe sowie Risiken rund um zentrale Transportwege wie Bab al-Mandeb und die Straße von Hormus haben die Sorge vor weiteren Lieferstörungen verstärkt. Der Ölmarkt reagiert deshalb nicht nur auf tatsächliche Ausfälle, sondern auch auf die Gefahr, dass wichtige Exportströme kurzfristig unterbrochen werden könnten.

DAX reagiert empfindlich

Wie stark der Ölpreis inzwischen auf Aktien durchschlägt, zeigte die vergangene Woche. Am Mittwoch fiel der DAX um 1,36 % auf 25.524 Punkte, am Donnerstag ging es nach der EZB-Entscheidung weiter auf 25.318 Punkte nach unten. Erst sinkende Ölpreise ermöglichten am Freitag eine Erholung auf 25.572 Punkte. Unter dem Strich blieb dennoch ein Wochenverlust von rund 1,8 %.

EZB reagiert auf Inflationsdruck

Der Energieschock erreicht inzwischen auch die Geldpolitik. Die EZB erhöhte ihre Leitzinsen am Donnerstag um 25 Basispunkte. Als Begründung nennt sie ausdrücklich den anhaltenden Inflationsdruck durch den Nahost-Konflikt. Für 2026 erwartet die Notenbank nun eine durchschnittliche Inflation von 3,0 %, für 2027 von 2,5 %. Bleibt Energie teuer, könnten Zinssenkungshoffnungen deshalb weiter nach hinten rücken.

Börsen bleiben vom Öl abhängig

Für die neue Woche wird damit entscheidend, ob sich Brent oberhalb von 100 Dollar stabilisiert oder die geopolitische Risikoprämie wieder zurückgeht. Ein dauerhaft hoher Ölpreis belastet energieintensive Unternehmen, Transport, Konsum und Finanzierungskosten gleichzeitig. Entspannt sich die Lage im Nahen Osten, könnte dagegen schnell Druck aus Inflation und Zinserwartungen verschwinden. Öl bleibt deshalb aktuell einer der wichtigsten Taktgeber für DAX und internationale Aktienmärkte.

Bn-Redaktion/tb
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
DE000MN92SP0
Ask: 5,00
Hebel: 18,06
mit starkem Hebel
MR7P5Z
Ask: 14,86
Hebel: 6,09
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MN92SP MR7P5Z. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
 Thema
1 Tagesvorschau 11. September: Wochenschluss-Check: US-Verbraucherpreise, Fraport-Zahlen und Haushaltsabstimmung im Bundestag Hauptdiskussion
2 Klingbeil fordert von USA: Krieg gegen den Iran beenden Hauptdiskussion
3 Chinas Wirtschaft verliert an Schwung Hauptdiskussion
4 Trotz Online-Aufrufen: Zunächst kein neuer Ansturm auf Ceuta Hauptdiskussion
5 Spanien: Zeitweise waren 80.000 Migranten in Ceuta Hauptdiskussion
6 Bundesbank: Weniger Falschgeld in Deutschland Hauptdiskussion
7 IRW-News: Horizon Petroleum Ltd. : Horizon Petroleum beginnt mit der Testförderung im Projekt Lachowice in Polen und schließt die Platzierung einer überzeichneten Wandelanleihe ab Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
SAP: Cloud stark, Kurs schwach

13:04 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

DAX – Ausblick auf die neue Handelswoche: Rheinmetall – Ist der …

8:50 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Adobe schreckt Anleger mit Prognose ab: Wie weit kann die Aktie …

8:46 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rheinmetall vor dem nächsten Test: Jetzt zählt nicht mehr nur der …

Gestern 15:09 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Airbus hebt ab: Neue Großaufträge sorgen für frischen Rückenwind…

Gestern 14:59 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

DAX trotzt den US-Inflationsdaten und geht robust ins Wochenende

Gestern 9:25 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Droht ein heftiges Kursdebakel? Oracle nach starken Zahlen bereits …

Gestern 9:21 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Infineon: SolarEdge-Deal bringt neuen Schwung

Freitag 16:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer