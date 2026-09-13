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Cloud stark, Kurs schwach 13.09.2026, 13:04 Uhr Jetzt kommentieren: 0

SAP
AI MODIFIED
© Bild: boersennews.de / SB
Die SAP-Aktie geht nach einer schwachen Börsenwoche mit deutlichem Abstand zu ihrem 52-Wochen-Hoch in die neue Handelswoche. Am Freitag schloss das Papier im XETRA-Handel bei 178,18 Euro und damit rund 26 % unter dem zuletzt ausgewiesenen 52-Wochen-Hoch von 238,58 Euro. Während das Cloud-Geschäft weiter kräftig wächst, bleibt vor allem die Umsetzung der KI-Strategie ein zentraler Belastungsfaktor.
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Name Aktuell Diff. Börse
SAP 178,31 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz

SAP hält mit dem DAX Schritt

Zum Wochenschluss konnte sich die SAP-Aktie stabilisieren und legte am Freitag um 0,83 % auf 178,18 Euro zu. Im Tagesverlauf bewegte sich das Papier zwischen 175,07 Euro und 178,31 Euro. Damit entwickelte sich SAP nahezu im Gleichschritt mit dem DAX, der um 0,82 % auf 25.568,56 Punkte stieg. Nach den deutlichen Verlusten vom Donnerstag gelang der Aktie damit eine kleine Erholung im Einklang mit dem Gesamtmarkt.

Abstand zum Hoch bleibt groß

Besonders auffällig ist der inzwischen deutliche Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 240,22 Euro. Vom Schlusskurs am Freitag aus fehlen rund 26 % bis zu diesem Niveau. Gleichzeitig bleibt SAP mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 200 Milliarden Euro ein Schwergewicht im DAX. Entsprechend stark können größere Kursbewegungen des Softwarekonzerns auch den deutschen Leitindex beeinflussen.

KI-Strategie steht weiter im Fokus

Für Unsicherheit sorgt weiterhin die Frage, wie schnell SAP seine KI-Pläne in konkrete Produkte und zusätzliche Umsätze übersetzen kann. Ende August hatte UBS die Aktie von „Buy“ auf „Neutral“ abgestuft. Kritisiert wurde unter anderem das Tempo bei der Bereitstellung neuer KI-Agenten. Zu diesem Zeitpunkt waren 17 Agenten verfügbar, weitere befanden sich in der Einführung. Genau hier erwarten Anleger zunehmend sichtbare Fortschritte.

Cloud-Geschäft wächst weiter stark

Operativ bleibt die Entwicklung dagegen robust. Im zweiten Quartal stieg der Current Cloud Backlog um 27 % auf 22,9 Milliarden Euro, währungsbereinigt betrug das Wachstum 26 %. Die Clouderlöse legten um 22 % zu, die Erlöse der Cloud ERP Suite um 25 %. Der Gesamtumsatz erhöhte sich um 9 %, während das IFRS-Betriebsergebnis um 8 % zulegte.

21. Oktober wird zum nächsten großen Test

Für die kommenden Wochen dürfte entscheidend sein, ob sich die Aktie nach dem deutlichen Rückgang stabilisieren kann. Der nächste große fundamentale Termin steht am 21. Oktober an, wenn SAP die Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlicht. Dann dürfte besonders im Fokus stehen, ob das Cloud-Wachstum hoch bleibt und die KI-Strategie stärker zum Wachstum beiträgt. Bis dahin bleibt die mögliche Bodenbildung der SAP-Aktie eine der spannenden Fragen im DAX.

Bn-Redaktion/tb
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