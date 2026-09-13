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Adobe schreckt Anleger mit Prognose ab

Wie weit kann die Aktie jetzt noch abstürzen? 13.09.2026, 08:46 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Adobe schreckt Anleger mit Prognose ab: Wie weit kann die Aktie jetzt noch abstürzen?
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© Bild: istockphoto.com/hapabapa
Quartalsberichte von Adobe sind eine Wundertüte. Die letzte Zahlenveröffentlichung sorgte im Juni dieses Jahres für einigermaßen Enttäuschung. Die Aktie brach damals heftig ein. Die Zahlen für das 3. Quartal des Fiskaljahres 2026 sollten es wieder herausreißen. Sie taten es aber nicht vollumfänglich. Im Ergebnis geriet die Aktie des Softwarekonzerns abermals unter Druck. Aus charttechnischer Sicht kommt der Schwächeanfall zur Unzeit.
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Adobe 217,28 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz

Adobe – Vorsichtige Prognose lässt die Kaufstimmung abkühlen

Schauen wir uns das Zahlenwerk genauer an. Adobe berichtete über das 3. Quartal (gleichbedeutend mit dem 3-Monats-Zeitraum zum 28. August 2026) des Fiskaljahres 2026. Das Softwareunternehmen gab den Umsatz im Berichtszeitraum mit 6,760 Mrd. US-Dollar an, nach 5,988 Mrd. US-Dollar im 3. Quartal (gleichbedeutend mit dem 3-Monats-Zeitraum zum 29. August 2025) des Fiskaljahres 2025. Adobe vermeldete den Gewinn (GAAP) mit 1,827 Mrd. US-Dollar. Das entspricht wiederum einem EPS in Höhe von 4,62 US-Dollar. Im 3. Quartal des Fiskaljahres 2025 wies der Konzern einen Gewinn in Höhe von 1,772 Mrd. US-Dollar (EPS in Höhe von 4,18 US-Dollar) aus. Um Sondereffekte bereinigt (non-GAAP) vermeldete der Softwarekonzern einen Gewinn in Höhe von 2,424 Mrd. US-Dollar (EPS 6,13 US-Dollar), nach 2,252 Mrd. US-Dollar (EPS 5,31 US-Dollar) im Vorjahreszeitraum.

Chartanalyse

Vorsichtiger Ausblick auf das 4. Quartal 2026 schreckt ab

Für das laufende 4. Quartal des Fiskaljahres 2026 rechnet Adobe mit einem Umsatz in einer Spanne von 6,80 Mrd. US-Dollar bis 6,85 Mrd. US-Dollar. Und das war dem Markt zu wenig! Das EPS (GAAP) wird mit 4,65 US-Dollar bis 4,70 US-Dollar bzw. mit 6,30 US-Dollar bis 6,35 US-Dollar (non-GAAP) prognostiziert.

Das macht die Aktie

Für die Adobe-Aktie (WKN: 871981 | ISIN: US00724F1012 | Ticker-Symbol: ADB) muss es nun um Schadensbegrenzung gehen. Bereits Anfang September drehte die Aktie nach unten ab. Einsetzende Gewinnmitnahmen vereitelten den Vorstoß der Aktie auf die Marke von 300 US-Dollar. Die Aktie stand somit bereits im Vorfeld der Zahlenveröffentlichung unter Druck – und auch danach kehrte keine Ruhe ein.

Zur Stunde steht die eminent wichtige Unterstützung von 250 US-Dollar zur Disposition. Sollte diese verlorengehen, könnte es zu weiteren Abgaben auf 220 US-Dollar oder 210 US-Dollar kommen. Die zentrale Unterstützung ist im Bereich von 200 US-Dollar / 195 US-Dollar zu finden. Um das Chartbild aufzuhellen, bedarf es unverändert eines Ausbruchs über die Marke von 300 US-Dollar.

Bn-Redaktion/mt
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