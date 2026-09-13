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DAX – Ausblick auf die neue Handelswoche

Rheinmetall – Ist der Bruch der 1.000er Marke nur der Anfang? 13.09.2026, 08:50 Uhr Jetzt kommentieren: 0

DAX – Ausblick auf die neue Handelswoche: Rheinmetall – Ist der Bruch der 1.000er Marke nur der Anfang?
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© Bild: istockphoto.com/Victor Golmer
Der deutsche Leitindex beendete die Handelswoche im Bereich von 25.550 Punkten. Der Verlust der wichtigen Marke von 26.000 Punkten hat sich manifestiert. Zahlreiche Belastungsfaktoren sorgten in den letzten Tagen dafür, dass der DAX in die Knie gehen musste. Dabei war es vor allem die Situation am Ölmarkt, die für Verunsicherung sorgte.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Rheinmetall 996,30 EUR +0,34 % Lang & Schwarz
DAX 25.574,00 PKT +0,02 % Lang & Schwarz

Der rasante Ölpreisanstieg in den letzten Tagen hatte den Renditen der US-Staatsanleihen Beine gemacht. Auch der US-Dollar zeigt sich derzeit in bestechender Verfassung. Ein weiterer Belastungsfaktor waren die unter der Woche veröffentlichten US-Erzeuger- und US-Verbraucherpreise. Gerade der Veröffentlichung der US-Verbraucherpreisdaten wurde mit großer Anspannung entgegengesehen. Nach den Inflationsdaten scheint eine Leitzinsanhebung der Fed unausweichlich zu sein.

Am Mittwoch (16. September) gibt die US-Notenbank ihre Entscheidung bekannt. Doch nicht nur das. Der September-Termin bringt es mit sich, dass turnusmäßig die Projektionen der US-Notenbank zu Wirtschaftsleistung, Arbeitsmarkt, Inflation und Zinsen veröffentlicht werden. Die Projektionen erscheinen jedes Jahr im März, Juni, September und Dezember. Sie haben das Potenzial, den Aktienmärkten die Richtung für die nächsten Wochen vorzugeben.

Kurzum. Der DAX kommt aus einer herausfordernden Handelswoche und geht in eine mindestens ebenso herausfordernde Handelswoche. Gerade am Mittwoch könnten die Karten neu gemischt werden. Aus charttechnischer Sicht heißen die aktuell wichtigen Marken im DAX 25.000 Punkte und 26.000 Punkte. Über die eine Marke muss der Index und unter die andere sollte er tunlichst nicht rutschen, um nicht in eine ausgewachsene Korrektur zu stolpern.

Stichwort „ausgewachsene Korrektur“. Die Aktie des deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall steckt inmitten einer ausgewachsenen Korrektur.

Aktienchart

Rheinmetall – Ist der Bruch der 1.000er Marke nur der Anfang?

Das Unvermögen der Rheinmetall-Aktie (WKN: 703000 | ISIN: DE0007030009 | Ticker-Symbol: RHM), den markanten Widerstandsbereich 1.200 Euro / 1.230 Euro aufzubrechen, mahnte bereits zur Vorsicht. Und diese war auch berechtigt, setzten doch schließlich kräftige Gewinnmitnahmen ein. Nach dem Verlust der wichtigen Unterstützung von 1.100 Euro kristallisierten sich die 1.000 Euro als Bewegungsziel heraus. Kürzlich wurde dieser Kursbereich erreicht und bereits unterschritten. Für die Rheinmetall-Aktie brechen nun schwierige Handelstage an. Die Aktie muss die Unterstützung bei 930 Euro verteidigen, um nicht Gefahr zu laufen, weitere Abgaben in Richtung 800 Euro zu provozieren.

Kurzum. Anleger „flüchten“ in diesen Tagen aus der Rheinmetall-Aktie. Die Luft ist fürs Erste raus. Immer neue technische Verkaufssignale befeuern die Abwärtsbewegung. Vor diesem Hintergrund gilt es, den Kursbereich um 930 Euro im Auge zu behalten. Sollte es darunter gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. Eine Rückkehr über die 1.100 Euro würde das Chartbild zumindest etwas aufhellen.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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