Strategischer Engpass 2026
+330 %: Warum Wolfram plötzlich explodiert und der Wolfram-Schock erst beginnen könnte
Anzeige

Fast jede fünfte Pflegekraft kommt aus dem Ausland 08.05.2026, 09:42 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

In Deutschland werden immer mehr Alten- und Krankenpflegekräfte gebraucht. Ohne Ausländer wäre der Bedarf nicht mehr zu decken. Allein 9.300 Syrerinnen und Syrer arbeiten in Deutschland in der Pflege.

Fast jede fünfte der zwei Millionen Pflegekräfte in Deutschland kommt inzwischen aus dem Ausland. Darauf hat die Bundesagentur für Arbeit anlässlich des «Tags der Pflege» am 12. Mai hingewiesen. Die Pflege ist seit längerer Zeit einer der Bereiche, in denen es in Deutschland noch Beschäftigungswachstum gibt. Dieses kommt jedoch fast ausschließlich über ausländische Kräfte zustande. 

«Um die Pflege zu stärken, müssen die inländischen Potenziale weiter erschlossen werden und gleichzeitig ausländische Fachkräfte für die Pflege gewonnen werden», sagte Vanessa Ahuja, Mitglied im Vorstand der Bundesagentur. 

In den vergangenen zehn Jahren sei die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Pflegeberufen um 22 Prozent auf 1,76 Millionen gestiegen. Rund die Hälfte arbeitet in Teilzeit, der Frauenanteil ist mit 81 Prozent besonders hoch. 

Der Anteil von Ausländern liege inzwischen bei rund 20 Prozent - vor zehn Jahren war er bei sieben Prozent. Allein 9.300 Männer und Frauen aus Syrien arbeiten in Deutschland in Pflegeberufen.

Sowohl Fachkräfte, sogenannte examinierte Pflegerinnen und Pfleger, als auch Assistenzkräfte gelten in Deutschland als Engpassberufe. Der Bedarf bleibt Prognosen zufolge hoch.

© dpa-infocom, dpa:260508-930-52269/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Angriff auf Nvidia: Warum plötzlich Alphabet die Nase vorn hat Hauptdiskussion
2 WDH/ROUNDUP/Merz: Deutschland wird bis 2035 grundlegend anders Hauptdiskussion
3 Israel kauft zwei neue Kampfjet-Staffeln von Boeing und Lockheed Martin Hauptdiskussion
4 ROUNDUP: Trump will 'weit mehr' als 5.000 Soldaten abziehen Hauptdiskussion
5 ROUNDUP: USA kündigen Abzug von 5.000 Soldaten aus Deutschland an Hauptdiskussion
6 1,6 Millionen Syrer zurückgekehrt - nur wenige aus Deutschland Hauptdiskussion
7 ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt MTU auf 'Kaufen' - Fairer Wert 445 Euro Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Bundesrat stimmt Reform für schnellere Auftragsvergabe zu

12:26 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP/Deutschland: Industrieproduktion sinkt unerwartet - Keine …

12:26 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Aurubis erhöht Ausblick dank besserer Marktbedingungen - Aktie …

12:24 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Arbeitgeber: Zuspruch und Kritik an Länderkammer

12:23 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Bundesregierung bedauert Stopp der Entlastungsprämie

12:19 Uhr • Artikel • dpa-AFX

SPD-Fraktion gibt Entlastungsprämie nicht auf

12:12 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Dressel: 'Bund hat einen klaren Warnschuss bekommen'

12:12 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Nachfrage nach Switch-2-Konsole treibt Nintendo an

12:10 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer