Folge der Wirtschaftsflaute

Übernahmequote bei Azubis sinkt 06.08.2026, 10:24 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Die Konjunktur stottert seit Jahren. Das hat auch Auswirkungen für die Ausbildung junger Leute. Wo es die besten Übernahmechancen gibt - und wo es schwierig wird.

Angesichts jahrelanger Konjunkturflaute ist die Übernahmequote von Lehrlingen nach der Ausbildung in Betrieben gesunken. 2025 seien nur noch 75 Prozent aller Auszubildenden nach erfolgreicher Berufsausbildung übernommen worden, teilte das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg mit. Ein Jahr vorher gab es mit 79 Prozent noch ein Rekordhoch. 

Immer noch auf hohem Niveau bewegt sich dagegen die Zahl unbesetzter Ausbildungsplätze. Mit 30 Prozent liegt die Quote zwar niedriger als in den Vorjahren, aber weiter vergleichsweise hoch. «Die Lage ist paradox: Trotz einer steigenden Zahl an Jugendlichen ohne Ausbildungsplatz ist damit zu rechnen, dass die Nichtbesetzungsquote von Ausbildungsstellen weiter hoch bleiben wird», sagte IAB-Forscherin Barbara Schwengler.

Angebot und Nachfrage passen nicht immer

Die Arbeitsmarktexperten machen seit längerer Zeit zwei Probleme verantwortlich: Die Bewerber sind entweder nicht qualifiziert genug oder wohnen am falschen Ort. «Um einen weiteren Einbruch am Ausbildungsmarkt zu vermeiden, müssten Jugendliche und Betriebe besser zusammengebracht werden», erklärte IAB-Direktor Bernd Fitzenberger.

Die besten Übernahmechancen hätten derzeit Auszubildende in den Bereichen Bergbau, Energie- und Wasserversorgung, in der Abfallbehandlung, im Finanz- und Versicherungswesen und in der öffentlichen Verwaltung: 2025 wurden in diesen Branchen rund 90 Prozent der Auszubildenden weiter beschäftigt. Die Industrie liegt mit 77 Prozent über dem Schnitt - obwohl die Übernahmequote binnen eines Jahres um fünf Punkte sank. Eine besonders schlechte Quote weist etwa die Landwirtschaft auf, mit nur 44 Prozent.

Nach aktuellen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit haben sich im laufenden Ausbildungsjahr bei Arbeitsagenturen und Jobcentern 418.000 Bewerberinnen und Bewerber für eine Lehrstelle gemeldet, ein Plus von 4.000 zum Juli 2025. 126.000 haben bis Juli mitgeteilt, dass sie mit ihrer Suche erfolgreich waren. Die BA-Statistik weist auf der anderen Seite 437.000 gemeldete Lehrstellen aus, 35.000 weniger als im Juli 2025.

© dpa-infocom, dpa:260806-930-492175/1

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