Havila und Hurtigruten führen Nabu-Umweltranking an 06.08.2026, 10:45 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Warum die norwegischen Kreuzfahrtanbieter Havila und Hurtigruten zwar erneut das Nabu-Umweltranking anführen, aber trotzdem nicht als umweltfreundlich gelten – und wer ganz hinten landet.

Die norwegischen Reedereien Havila und Hurtigruten bieten weiter die am wenigsten klima- und umweltschädlichen Kreuzfahrtreisen an. Wie in den Vorjahren landeten sie auch in diesem Jahr im Umweltranking des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) ganz vorn. Der Nabu-Schifffahrtsexperte Sönke Diesener betonte aber bei der Präsentation der Ergebnisse in Hamburg, dass auch diese Reedereien weit von einer umweltfreundlichen Art des Reisens entfernt seien. Erreichten beide doch selbst als Bestplatzierte nicht einmal die Hälfte der möglichen Punkte. 

Mehrere Umweltfaktoren abgefragt

Im Zentrum der Bewertung standen Faktoren wie der Verzicht auf Schweröl als Treibstoff, die Nutzung von Landstrom und Stickoxidkatalysatoren sowie Klima- und Effizienzmaßnahmen. Die Ergebnisse des Rankings ergaben sich aus den freiwilligen Angaben der 15 befragten Reedereien. 

Punktgleich auf dem dritten Platz landeten die französische Reederei Ponant sowie die deutschen Anbieter TUI Cruises mit Mein Schiff sowie Aida Cruises. Ganz hinten im Umweltranking landeten Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line und als Schlusslicht der britische Anbieter Marella. Befragt, aber ohne Antwort blieben Phoenix Reisen, Viking Ocean Cruises und Nicko Cruises.

So viele Kreuzfahrtpassagiere wie nie

Kreuzfahrten erfreuen sich weiter großer Beliebtheit. Die weltweite Passagierzahl auf den schwimmenden Hotels kletterte im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2024 um 7,5 Prozent auf 37,2 Millionen - nach Angaben des Branchenverbands Clia ein Höchstwert. Auf Deutschland entfielen der Cruise Lines International Association (Clia) zufolge rund 2,8 Millionen Passagiere, ein Plus von zehn Prozent. Deutschland gilt nach den USA als der zweitwichtigste Kreuzfahrtmarkt weltweit.

© dpa-infocom, dpa:260806-930-492279/1

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