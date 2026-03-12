Deal mit Substanz
Diese Defence-Aktie übernimmt Cashflow-starken Fertiger – und baut eigene Produktionsmacht auf
Anzeige
Ifo-Chef Fuest

Weltweite Ölreserve hält nur kurz 12.03.2026, 00:31 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Wegen des starken Anstiegs der Öl- und Gaspreise wird die internationale strategische Ölreserve angezapft. Doch die ist sehr begrenzt, warnt Ifo-Präsident Fuest - und rät daher zur Sparsamkeit.

Die internationale Ölreserve könnte bei einer längeren Dauer des Iran-Kriegs und weiteren Freigaben nach Einschätzung von Ifo-Präsident Clemens Fuest schon im Sommer verbraucht sein. Wenn wegen des Kriegs 25 Prozent des üblichen Ölangebots nicht mehr verfügbar und die Straße von Hormus geschlossen sei, «dann haben wir für drei Monate strategische Ölreserven weltweit», warnte der Ökonom in Berlin. 

Der Wissenschaftler plädierte daher für vorsichtigen Umgang mit den Reserven: «Da wir nicht wissen, ob dieser Krieg nicht noch eskaliert und nicht vielleicht sogar noch Monate andauert, kann man durchaus fragen, ob das jetzt schon richtig ist, die Reserven so früh freizugeben.»

400 Millionen Barrel freigegeben

Die Internationale Energieagentur (IEA) hatte am Mittwoch angekündigt, 400 Millionen Barrel (je 159 Liter) Rohöl freizugeben, um den Preisanstieg zu dämpfen. Das ist nach IEA-Zahlen ein Drittel der von 32 Staaten einschließlich Deutschlands gelagerten Ölreserven von 1,2 Milliarden Barrel. Hinzu kommen von der Industrie gelagerte 600 MiIlionen Barrel, zu deren Freigabe die Unternehmen verpflichtet werden können. 

Die Ölreserven seien nicht dazu da, dauerhaft Lieferausfälle zu kompensieren, sagte Fuest. «Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist es noch nicht so, dass dieser Energiepreisanstieg wirklich die ganz großen Probleme macht.» In Deutschland sind auch nach Analyse des Ifo-Instituts die Benzin- und Dieselpreise schneller als in den Nachbarländern Polen, Frankreich, Tschechien und Österreich gestiegen. Das hatte zuvor bereits die Monopolkommission festgestellt. 

Sprit in Deutschland teurer als in Nachbarländern

«Was schon auffällig ist, ist, dass der Preis an der Zapfsäule so gestiegen ist, wie es eigentlich durch die Rohölverteuerung allein nicht zu rechtfertigen ist», sagte Fuest. Seit Jahresbeginn habe sich eine Preisdifferenz zu den Nachbarländern von ungefähr 20 Cent pro Liter aufgetan. Wettbewerbsprobleme gebe es wahrscheinlich weniger auf der Ebene der Tankstellen, sondern wahrscheinlich eher auf der Ebene der Raffinerien, sagte Fuest. «Weil es eben ein oligopolistischer Markt ist, und da muss das Kartellamt genau hinschauen.» Oligopol bedeutet, dass einige wenige Unternehmen einen Markt beherrschen und dementsprechend die Preise festsetzen können.

© dpa-infocom, dpa:260312-930-804306/4

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
2 Hochrechnung: Volksabstimmung zu Rundfunkbeitrag gescheitert Hauptdiskussion
3 Eurozone: Wirtschaft wächst im Herbst schwächer als erwartet Hauptdiskussion
4 Aktien Frankfurt Ausblick: Dax stabil - Trump will Straße von Hormus sichern Hauptdiskussion
5 Trump: Irans Raketen hätten schon bald USA treffen können Hauptdiskussion
6 Nato-Chef fordert Rückendeckung für USA und Israel Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Tui: Letzte Kreuzfahrtgäste aus Nahost auf dem Weg zurück

14:29 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Bosch-Betriebsrat: Einigung zu Stellenabbau an Standorten

14:17 Uhr • Artikel • dpa-AFX

OTS: SV SparkassenVersicherung / Vorläufige Zahlen 2025: SV ...

14:17 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Bas: Mehr Vermittlung gegen das 'Fachkräfte-Paradox'

14:01 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP 2: Mehr Praxisärzte - aber auch mehr Patientenzeit?

13:53 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Hisbollah und Israel überziehen sich weiter mit Angriffen

13:50 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Schiff der deutschen Reederei Hapag-Lloyd im Golf von Splitter …

13:48 Uhr • Artikel • dpa-AFX

USA: Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe kaum verändert

13:43 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer