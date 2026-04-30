In Deutschland werden deutlich weniger Schnittblumen gekauft 30.04.2026, 02:03 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Rosen und bunte Blumensträuße sind beliebte Präsente – zum Muttertag, zum Geburtstag oder einfach so. Doch die Nachfrage ist zuletzt eingebrochen. Das hat mehrere Gründe.

Die Menschen in Deutschland haben 2025 deutlich weniger Schnittblumen gekauft. Die Menge ging im Vergleich zum Vorjahr um 9,5 Prozent zurück, wie Zahlen des Marktforschungsunternehmens YouGov zeigen. Käufer griffen demnach in dem Jahr im Schnitt 6,2-mal zu Sträußen oder einzelnen Stielen und damit seltener als 2024 (6,5-mal). Zudem kauften weniger Menschen Blumen.

In den Zahlen enthalten sind neben einzelnen Schnittblumen auch Kränze, Gestecke, Gebinde, Trockenblumen sowie Mono- und Mischsträuße. Ein Strauß zählt als eine Einheit. Abgebildet sind ausschließlich private Käufe. Die Mengen sinken bereits seit einigen Jahren. 2025 lag die Zahl der gekauften Schnittblumen 19 Prozent unter dem Niveau von 2022.

YouGov-Marktforscherin Petra Süptitz sieht dafür mehrere Gründe. «Wir leben in wirtschaftlich unsicheren Zeiten. Die Sparneigung liegt auf hohem Niveau. Die Menschen hinterfragen beim Einkaufen, was sie wirklich brauchen.» Schnittblumen seien etwas, was man sich gönne oder für andere kaufe, wenn man ihnen eine Freude machen wolle. «Aber man braucht sie nicht unbedingt, sie sind verzichtbarer Luxus», sagte Süptitz.

Warum sind Blumen teurer geworden?

Verstärkt wird die Entwicklung durch steigende Preise. 2025 kostete ein Bund im Schnitt 7,26 Euro, im Vorjahr 6,59 Euro. «Die Teuerung der Betriebsmittel wie Energie, Transport und Arbeitskraft wirkt ebenso stark auf die Produktionskosten ein wie die Preissteigerungen bei Dünger und Pflanzenschutzmaßnahmen», sagte Britta Tröster, Marktanalystin der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI). Die Betriebe seien gezwungen, höhere Produktionskosten weiterzugeben.

Andrea Kirchhoff vom Verband des Deutschen Blumen-, Groß- und Importhandels nennt noch andere Gründe: «Die Produktionsfläche von in Deutschland produzierten Schnittblumen nimmt immer weiter ab, das erhöht die Notwendigkeit von Importen.» Sie verweist auf erhöhte Transportkosten sowie auf die in Krisenzeiten zunehmende Konkurrenz um Transportkapazitäten. Auch das führe zu einem Anstieg der Preise.

Die sinkende Nachfrage hat laut Kirchhoff weitere Ursachen wie die demografische Entwicklung sowie das Verschwinden von Blumen aus der täglichen Wahrnehmung. Dies sei auch auf den Rückgang von Blumengeschäften und öffentlichen Blumendekorationen zurückzuführen.

Das sind die beliebtesten Blumen

In Deutschland wurden 2025 laut YouGov im Schnitt pro Käufer 64,64 Euro für Schnittblumen ausgegeben und damit trotz geringerer Mengen etwa drei Prozent mehr als im Vorjahr. Dies liegt an den gestiegenen Preisen. Die mit Abstand beliebteste Schnittblume ist unverändert die Rose. Auf sie entfallen 42 Prozent der Gesamtausgaben, gefolgt von Tulpe (13 Prozent) und Chrysantheme (11 Prozent).

Die meisten Schnittblumen werden den Marktforschern zufolge in Supermärkten und Discountern gekauft. Der Mengenanteil lag zuletzt bei etwa zwei Dritteln, der Rest entfällt unter anderem auf Blumenläden, Gartencenter und Tankstellen. Die Absätze gingen im Lebensmittelhandel sowie im Blumenfachhandel laut YouGov zuletzt in ähnlicher Höhe zurück. Eine Verschiebung sei nicht zu beobachten gewesen. 

Nach Angaben des Fachverbandes Deutscher Floristen gibt es in Deutschland derzeit etwa 8.000 Blumenläden, vor zehn Jahren waren es noch rund 12.000.

© dpa-infocom, dpa:260430-930-12861/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Trump: USA erwägen Truppenreduzierung in Deutschland Hauptdiskussion
2 Ölpreis zieht an - Trump droht dem Iran erneut Hauptdiskussion
3 Zahl der Geburten in Deutschland auf niedrigstem Stand der Nachkriegszeit Hauptdiskussion
4 KI-Nutzung in Deutschland nimmt rasant zu Hauptdiskussion
5 Klingbeil plant härtere Gangart gegen Steuerbetrüger Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt MTU auf 'Kaufen' - Fairer Wert 445 …

18:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für DHL Group auf 57,50 …

18:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Delivery Hero auf 30 Euro - '…

18:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Unilever auf 4300 Pence - 'Sector …

18:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

AKTIE IM FOKUS: Electrovac verpatzen den Börsengang

18:34 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Aktien Wien Schluss: ATX mit Verlusten

18:33 Uhr • Artikel • dpa-AFX

AKTIE IM FOKUS: Douglas sacken nachbörslich ab - Prognose gekappt

18:33 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Abschreibungen drücken Douglas tief in Verlustzone - Prognose …

18:32 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer