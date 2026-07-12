Anzeige
+++Hot Stock!: Zwei Ozeane, zwei Tiefsee-Projekte und die Offshore-Expertise, die Tiefseebergbau erfordert+++
Jobabbau bei O2

Gewerkschaft wirft Firma Planlosigkeit vor 12.07.2026, 03:08 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Der Mobilfunker O2 steht unter Druck, die Geschäftszahlen trüben sich ein. Nun setzt das Management den Rotstift an, etwa jede sechste Stelle soll wegfallen. Gewerkschafter sind empört.

Der geplante Jobabbau beim Telekommunikationsanbieter O2 Telefónica stößt bei der Gewerkschaft Verdi auf scharfe Kritik. «Wir fürchten, dass es um ein reines Sparprogramm geht, das vom spanischen Mutterkonzern angeordnet ist - ohne dass es einen genauen Plan gibt, wie sich das Unternehmen in Deutschland positiv weiterentwickeln kann», sagte Verdi-Gewerkschaftssekretär Christoph Heil der Deutschen Presse-Agentur in München.

Informierten Kreisen zufolge möchte die Firma mehr als 1.000 ihrer zuletzt 6.820 Jobs in Deutschland streichen. Damit würde etwa jede sechste Stelle wegfallen. Die Deutschlandtochter des spanischen Telekommunikationskonzerns Telefónica teilte nur mit, sie prüfe «verschiedene Maßnahmen», um langfristig die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. 

Gewerkschafter Heil ist Mitglied des Aufsichtsrats von Telefónica Deutschland. «Noch immer liegt kein Zielbild des künftigen Unternehmens vor», moniert er. Es seien auch keine Ziele kommuniziert worden, wie sich die einzelnen Sparten weiterentwickeln sollten. «Es soll alles auf den Kopf gestellt werden - aber was genau das für die Beschäftigten heißt, ist völlig unklar.» Das schüre Unsicherheit in der Belegschaft. Der Jobabbau solle größtenteils noch in diesem Jahr erfolgen. «Das ist ein Wahnsinnstempo.»

O2 hat am Verlust seines größten Kunden zu knabbern 

O2 Telefónica hatte vor einiger Zeit seinen größten Kunden verloren: Jahrelang hatte Wettbewerber 1&1 das O2-Netz mitgenutzt und dafür Geld gezahlt. Doch 2024 wechselte 1&1 überraschend zum Wettbewerber Vodafone, bis Ende 2025 wurden rund 12 Millionen Handykunden vom O2-Netz auf das Vodafone-Netz umgebucht. Dadurch sackten die O2-Einnahmen und das operative Ergebnis ab. 

Deutschlands Mobilfunkmarkt gilt als gesättigt. Die Menschen haben genug Handys und deutliche Preissteigerungen bei Tarifen sind kaum durchsetzbar. Den Mobilfunkanbietern fällt es immer schwerer, sich von den Konkurrenten zu unterscheiden. Denn ein gutes Netz ist für viele Kunden inzwischen kein Grund zur Freude, sondern selbstverständlich geworden. Der Ausbau samt Netzverbesserung kostete Milliarden, jetzt gestaltet sich die Monetarisierung der Investitionen als schwierig. 

Laut Bundesnetzagentur erreichte O2 Telefónica im Dezember 88,6 Prozent der Fläche Deutschlands mit seinem 4G-Netz und 76,2 Prozent der Fläche mit 5G. Der Abstand zur Telekom, deren Flächenabdeckung den Zahlen zufolge besser ist, hat sich damit deutlich verringert. Die Abdeckung der Telekom liegt bei 92,5 Prozent (4G) und 87,9 Prozent (5G). Vodafone kommt auf 91,7 Prozent bei 4G und 75,7 Prozent bei 5G.

© dpa-infocom, dpa:260712-930-371572/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Erneuter Strom-Blackout legt ganz Kuba lahm Hauptdiskussion
2 Gold beendet Handelswoche mit Knall: Barrick Mining – Ist diese Aktie wieder ein Kauf? Hauptdiskussion
3 Ölpreise fallen deutlich - Fortschritte zwischen USA und Iran belasten Hauptdiskussion
4 Übernahmekampf eskaliert: Wird die Commerzbank italienisch? Hauptdiskussion
5 Wachsendes Problem mit kriminellen Kunden im Online-Handel Hauptdiskussion
6 ROUNDUP 2: Gespräche zwischen Iran und USA starten - Vance optimistisch Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Schnieder sieht Bahn für mehr Pünktlichkeit in der Pflicht

3:02 Uhr • Artikel • dpa

Voigt: Gespräch über Simson-Sonderstatus mit der EU

3:01 Uhr • Artikel • dpa

Daimler-Truck-Chefin: Existenz der Branche in Europa bedroht

2:03 Uhr • Artikel • dpa

ROUNDUP 3: Bekennerbrief nach Brand - Sabotageverdacht an …

Gestern 20:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP 2/Russischer Gleitbombenangriff: Tote und Verletzte in Sumy…

Gestern 20:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Pressetimme: 'Handelsblatt' zum 100-Tage-Programm der AfD in Sachsen…

Gestern 20:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Gesperrte Bahnstrecke zwischen Düsseldorf und Köln wieder …

Gestern 20:23 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP 2: Bekennerbrief nach Brand - Sabotageverdacht an …

Gestern 18:05 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer