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Klingbeil berät mit internationalen Kollegen über Wachstum 30.08.2026, 11:15 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Die Wirtschaft ankurbeln, das ist eins der wichtigsten Ziele der Bundesregierung. In die USA fliegt der Finanzminister mit einer Botschaft.

Finanzminister Lars Klingbeil will mit internationalen Amtskollegen darüber beraten, wie die Wirtschaft wieder in Schwung kommt. «Alle müssen ihren Beitrag leisten, dass die massiven globalen Unsicherheiten abnehmen», erklärte der SPD-Chef vor Abreise zum Treffen der G20-Finanzminister in Asheville in den USA. Deswegen dränge er auf ein Ende des Iran-Kriegs und offene Seewege durch die Straße von Hormus. Handelskonflikte und Wettbewerbsverzerrungen seien «Gift für die wirtschaftliche Entwicklung weltweit», betonte Klingbeil. 

Die Bundesregierung setze voll auf Investitionen und Reformen. «Ich will, dass uns weltweite Krisen nicht mehr so hart treffen können wie zuletzt der Iran-Krieg», sagte Klingbeil. Dazu gehörten der Ausbau erneuerbarer Energien und Investitionen in Forschung und Entwicklung.

© dpa-infocom, dpa:260830-930-604837/1

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