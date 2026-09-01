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Klingbeil deutet härtere Gangart gegenüber China an 01.09.2026, 19:31 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Muss Europa mehr gegen unfaire Handelspraktiken in China unternehmen? Finanzminister Klingbeil hat Ideen.

Finanzminister Lars Klingbeil hat in der Debatte über unfaire Handelspraktiken eine härtere Gangart gegenüber China angedeutet. «Das heißt nicht, dass wir die Konfrontation suchen, aber an den Stellen, wo wir sehen, China spielt nicht mehr nach den Regeln, müssen wir uns eben anders aufstellen», sagte der SPD-Chef bei einem Besuch im BMW-Werk in Spartanburg in den USA. 

Dabei könne es um weitere Zölle etwa auf Hybridfahrzeuge gehen. Denkbar sei auch eine Joint-Venture-Pflicht, bei der chinesische Firmen zu Partnerschaften mit europäischer Mehrheitskontrolle verpflichtet werden, um technologisches Wissen zu schützen. 

In Deutschland wächst schon länger die Sorge vor stärkerer chinesischer Konkurrenz. Als besonders betroffen gelten wichtige Branchen wie der Auto- und Maschinenbau. Die Europäer werfen China unfaire Handelspraktiken vor - unter anderem wegen massiver staatlicher Subventionen, Überkapazitäten und Dumpingpreisen. Westliche Unternehmen haben oft nur unter schwierigen Bedingungen Zugang zum Markt.

© dpa-infocom, dpa:260901-930-618233/1

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