Anzeige
+++Ocean Partners steigt bei Grande Portage ein: +48 % in Deutschland! Ocean Partners steigt bei Grande Portage ein +48 % in Deutschland! Ocean Partners steigt bei Grande Portage ein+++

Kommt Galeria aus der Krise? So bewerten Fachleute die Lage 26.06.2026, 09:51 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Ein neuer Millionenkredit verschafft Galeria Spielraum, doch neue Einschnitte stehen bevor. Handelsexperten und Gewerkschaftsvertreter sind skeptisch, ob die Warenhauskette wieder auf Kurs kommt.

Nach wochenlangen Verhandlungen meldete Galeria am Donnerstag Vollzug: Die angeschlagene Warenhauskette bekommt einen neuen Millionenkredit. Im Gegenzug muss Galeria sich ein weiteres Mal sanieren – diesmal außerhalb einer Insolvenz. Geplant sind im Zuge dessen auch weitere Filialschließungen. Gelingt dem Unternehmen die Kehrtwende? Experten beurteilen die Lage zwiespältig. 

Die neue Kreditlinie entschärfe die existenzbedrohende Krise, sagte Carsten Kortum, Handelsprofessor der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Heilbronn. «Galeria gewinnt einige Monate Zeit.» Ein großer Teil des Geldes werde jedoch nicht in die Zukunft des Unternehmens fließen, sondern nur bestehende Verpflichtungen bedienen, wie die Ablösung bisheriger Kredite. Damit blieben keine Finanzmittel für echte Investitionen in Filialen oder Digitalisierung übrig.

Kortum kritisierte zudem die Eigentümer. Nötige Mittel seien nicht zur Verfügung gestellt worden. «Die letzten und derzeitigen Eigentümer hatten alle ihre eigene Agenda, aber nie die des Unternehmens im Blick. Damit setzt sich die jahrelange Misere fort.»

Etwa 30 Filialen gelten als Wackelkandidaten

Die neue Kreditlinie von bis zu 160 Millionen Euro stellt die US-Investmentgesellschaft Gordon Brothers bereit. Laut Galeria verschafft sie dem Unternehmen den Spielraum für die notwendige Transformation. Das Geld ist an einen Sanierungsplan geknüpft, der weitere Einschnitte vorsieht. Ziel ist ein optimiertes und profitables Warenhausnetz, teilte der Konzern mit. 

Dazu will Galeria mit Vermietern über die Mietkonditionen verhandeln. Wie viele Filialen weiterbetrieben werden, ist noch offen. Nach Informationen der dpa gelten etwa 30 der 83 Warenhäuser als Wackelkandidaten und sollen besonders gründlich geprüft werden. 

Entscheidend sei die Konzentration auf tragfähige Standorte, sagte Johannes Berentzen von der Handelsberatung BBE. Galeria kündigte auch eine strategische Neuausrichtung an. Ein Kriterium für eine erfolgreiche Zukunft sei die Schärfung des Sortiments auf Kernkategorien, die die Kundenfrequenz erhöhten. «Wenn das gelingt, hat das Warenhaus als Format durchaus eine Zukunft», so Berentzen.

Experte: Bedeutung des Warenhauses hat stark abgenommen

Boris Hedde, Geschäftsführer des Handelsforschungsinstituts IFH Köln, äußerte Zweifel. Von einer Rettung will er nicht sprechen. Eine Kreditlinie ergebe noch kein belastbares Geschäftsmodell. «Die Bedeutung des Warenhauses als Einkaufstätte für Konsumenten hat in Deutschland über die Jahrzehnte deutlich abgenommen.» Hinzu komme die starke Kaufzurückhaltung der Verbraucher. Die Aussichten blieben daher gedämpft.

Marcel Schäuble, Landesfachbereichsleiter Handel bei Verdi Hessen, bezeichnete den Kredit als gute Nachricht. Damit sei der Fortbestand des Unternehmens finanziell abgesichert. Die Ursachen der Krise seien jedoch nicht behoben, es gebe nach wie vor kein tragfähiges Zukunftskonzept. Leidtragende seien erneut die Beschäftigten, die um ihren Arbeitsplatz bangen müssten. 

Verdi-Vorstandsmitglied Silke Zimmer erklärte: «Für die Beschäftigten ist das eine extreme Belastung, ständig neue Gerüchte über Schließungen und Jobabbau hören und lesen zu müssen.» Das Management müsse für Klarheit sorgen und rasch Antworten geben. 

Beetz: «Ich glaube an Galeria»

Die Galeria-Geschäftsführer Tilo Hellenbock und Norman Krotten richteten sich am Donnerstagabend in einer E-Mail an die Belegschaft. «Wir danken euch für eure Treue und den zweifellos starken Einsatz in den vergangenen Wochen und Monaten für Galeria und für unsere Kundinnen und Kunden», schrieben sie. In der kommenden Woche sollen die Führungskräfte auf einer Tagung über die Neuausrichtung informiert werden. Eine Anfrage an den Gesamtbetriebsrat blieb zunächst unbeantwortet.

Auch Bernd Beetz, Mit-Eigentümer der Warenhauskette, meldete sich am Donnerstag zu Wort. «Dass es für Galeria weitergeht, erleichtert mich.» Die Beschäftigten und ihre Familien hätten in den vergangenen Monaten wieder mit großen Unsicherheiten umgehen müssen. Die Lage bleibe weiter angespannt. Dennoch betonte er: «Ich glaube an Galeria.»

© dpa-infocom, dpa:260626-930-287928/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Gold beendet Handelswoche mit Knall: Barrick Mining – Ist diese Aktie wieder ein Kauf? Hauptdiskussion
2 Ölpreise fallen deutlich - Fortschritte zwischen USA und Iran belasten Hauptdiskussion
3 Übernahmekampf eskaliert: Wird die Commerzbank italienisch? Hauptdiskussion
4 Wachsendes Problem mit kriminellen Kunden im Online-Handel Hauptdiskussion
5 ROUNDUP 2: Gespräche zwischen Iran und USA starten - Vance optimistisch Hauptdiskussion
6 Menschen in Deutschland zahlen überwiegend ohne Bargeld Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Zalando verliert 6,6%: Bafin-Prüfung sorgt für kräftigen …

12:43 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

AKTIEN IM FOKUS: Autowerte schwach - Bericht über Stellenabbau …

12:32 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Steuererklärung per 'One Click' geht am 1. Juli an den Start

12:29 Uhr • Artikel • dpa-AFX

OTS: Trianel GmbH / Trianel übertrifft eigene Erwartungen um fast …

12:27 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Dax stolpert ins Wochenende: Bayer nach dem Kursprung – Noch ist …

12:14 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Evonik steigert operatives Ergebnis und hebt Jahresausblick an

12:09 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Aktien Europa: Anleger machen Kasse

12:05 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP 2: EU will wehrfähigen Ukrainern Flucht vor Krieg …

12:00 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer