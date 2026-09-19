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Netflix massiv unter Druck

Analystenkommentar lässt Aktie kollabieren 19.09.2026, 09:14 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Netflix massiv unter Druck: Analystenkommentar lässt Aktie kollabieren
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© Bild: istockphoto.com/Sundry Photography
Unsere letzte Kommentierung zur Netflix-Aktie an dieser Stelle überschrieben wir am 18. Juli mit „Zahlen lösen Blutbad aus“. Der Markt haderte damals mit den taufrischen Zahlen zum 2. Quartal 2026 und zeigte im Anschluss kein Erbarmen. Die Aktie geriet damals ins Rutschen und durchschlug den eminent wichtigen Kursbereich 72 US-Dollar / 70 US-Dollar – das ist ein Kursniveau, das auch zur Stunde wieder aktuell ist.
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Netflix 62,64 EUR -0,11 % Lang & Schwarz

Nach dem Bruch der 70 US-Dollar schienen sich damals die Schleusen auf der Unterseite zu öffnen, doch die Netflix-Aktie (WKN: 552484 | ISIN: US64110L1061 | Ticker-Symbol: NFC) zeigte überraschende Comeback-Qualitäten und drehte im Bereich von 67 US-Dollar nach oben ab und startete eine Erholung. Der Widerstandsbereich 80 US-Dollar / 83 US-Dollar geriet dabei noch einmal in den Fokus und unter Druck.

Chartanalyse zur Aktie

Netflix massiv unter Druck. Analystenkommentar lässt Aktie kollabieren

Dass Analystenkommentare mitunter starke Impulse auf eine Aktie ausüben können, ist hinlänglich bekannt. Anleger und Investoren bewerten Analysten-Meinungen sehr genau und wägen ab. Wenn also die Analysten von Wells Fargo ihr Votum für die Netflix-Aktie von „equal weight“ auf „underweight“ senken, hat das Gewicht - und wenn das Kursziel von 80 US-Dollar auf 57 US-Dollar zusammengestrichen wird, gilt das umso mehr. Nachdem der Analystenkommentar bekannt wurde, folgte die Reaktion des Marktes prompt – die Netflix-Aktie ging in die Knie und nähert sich nunmehr mit Vehemenz der Unterstützungszone 72 US-Dollar / 70 US-Dollar.

Nun gibt es allerdings nicht nur die Analysten von Wells Fargo. Andere Analysten bewerten die Perspektiven für Netflix deutlich positiver. So stufen die Analysten von JPMorgan die Aktie des Streamingdienstanbieters mit „overweight“ ein. Das Kursziel setzen sie mit 85 US-Dollar an. Ganz ähnlich bewerten die Analysten von Bernstein Research die Netflix-Aktie. Deren Votum lautet „outperform“, das Kursziel 95 US-Dollar.

Zusammenfassung

Die Netflix-Aktie gehörte lange Zeit zu den Highflyern an der Börse. Das Bild hat sich vor Monaten gewandelt. Von den Höchstkursen im Bereich von 134 US-Dollar aus dem Juni 2025 hat sich die Aktie mittlerweile weit entfernt. Der Wells-Fargo-Kommentar hat die Aktie in Bedrängnis gebracht. Ein Rücksetzer unter die 70 US-Dollar würde das letzte Verlaufstief im Bereich von 66,7 US-Dollar in den Fokus rücken. Sollte es darunter gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. Um eine untere Trendwende zu forcieren, bedarf es eines Vorstoßes über die 83 US-Dollar. 

Bn-Redaktion/mt
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