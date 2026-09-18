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VW-Aktie dreht auf

Diese Entwicklung macht Analysten zuversichtlich 18.09.2026, 16:04 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Volkswagen
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© Foto von Erik Mclean auf Unsplash
Die Volkswagen-Aktie hat sich innerhalb weniger Wochen überraschend stark entwickelt und den DAX zuletzt deutlich hinter sich gelassen. Trotz des Rückschlags am Freitag sehen mehrere Analysten noch erhebliches Kurspotenzial. Im Mittelpunkt stehen der tiefgreifende Konzernumbau, Fortschritte bei der Kernmarke und Volkswagens Strategie in China.
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Volkswagen (VW) Vz 77,02 EUR -4,80 % TTMzero RT

Volkswagen schlägt den DAX deutlich

Volkswagen gehörte zuletzt zu den auffälligsten Aktien im DAX. Innerhalb eines Monats legte der Titel rund 7 Prozentzu, während der deutsche Leitindex im gleichen Zeitraum etwa 1 Prozent verlor. Damit setzte sich die Aktie zeitweise an die Spitze der DAX-Entwicklung. Bemerkenswert ist die Bewegung vor allem vor dem Hintergrund der vergangenen Jahre. Auf Sicht von fünf Jahren hatte Volkswagen mehr als die Hälfte seines Börsenwerts eingebüßt. Am Freitag folgte allerdings ein Rückschlag. Die Vorzugsaktie verlor am Vormittag zeitweise rund 2 Prozent und fiel auf etwa 79,40 Euro.

Umbau rückt in den Mittelpunkt

Ein wesentlicher Faktor für die jüngste Neubewertung ist der laufende Konzernumbau. Volkswagen arbeitet daran, Strukturen zu verschlanken und die Effizienz insbesondere bei der Kernmarke zu steigern. Die Einschnitte treffen auf ein Umfeld, in dem Kostenkontrolle und Profitabilität für den Konzern immer wichtiger werden. Die Börse honorierte zuletzt, dass das Management seine Restrukturierungspläne weiter vorantreibt. Gleichzeitig bleibt entscheidend, ob sich die Maßnahmen dauerhaft in höheren Margen und besseren Ergebnissen niederschlagen.

Berenberg sieht Fortschritte

Berenberg bestätigte am 16. September 2026 die Einstufung „Buy“ und ein Kursziel von 100 Euro. Analyst Romain Gourvil sieht weitere Fortschritte bei der Kernmarke Volkswagen. Zudem würden die Vorteile der sogenannten „local-for-local“-Strategie in China nach seiner Einschätzung vom Markt unterschätzt. Beim Kurs von rund 80 Euro entspricht das Kursziel einem rechnerischen Abstand von ungefähr einem Viertel.

Jefferies setzt noch höher an

Noch optimistischer zeigt sich Jefferies. Das Analysehaus bestätigte seine Einstufung „Buy“ mit einem Kursziel von 120 Euro. Analyst Philippe Houchois verwies zwar auf die bisherigen Erfahrungen mit Restrukturierungsplänen und mahnte damit zur Vorsicht. Zugleich sieht er den aktuellen Konzernumbau als bedeutenden Schritt. Fortschritte auf dem Weg zu den Zielen für 2030 könnten seiner Einschätzung nach die vergleichsweise niedrige Bewertung von Volkswagen stärker in den Mittelpunkt rücken.

Analysten bleiben unterschiedlich vorsichtig

Nicht alle Häuser beurteilen das Potenzial gleich offensiv. Bernstein bestätigte zuletzt „Market-Perform“ mit einem Kursziel von 100 Euro, während RBC „Outperform“ und ebenfalls 120 Euro nennt. Die Deutsche Bank liegt bei 115 Euro, UBS dagegen lediglich bei 80 Euro. Das durchschnittliche Analystenziel lag zuletzt bei rund 110,82 Euro. Damit bleibt die Spannweite groß und zeigt, dass der weitere Erfolg der Volkswagen-Aktie stark davon abhängen dürfte, wie überzeugend der Konzern seine Restrukturierung und seine Strategie bis 2030 umsetzt.

Bn-Redaktion/tb
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