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NIO-Aktie nach 91% Crash

Vom Börsenstar zum Pennystock-Kandidaten? 17.09.2026, 18:24 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Nio
AI MODIFIED
© Bild von Atul Mohan auf Pexels
Die NIO-Aktie bleibt tief gefallen, zeigt aber aktuell wieder etwas Stärke. Am Donnerstag notiert das Papier bei 3,609 US-Dollar und damit nur knapp über dem erst am Vortag markierten 52-Wochen-Tief. Gleichzeitig wächst der Umsatz kräftig – reicht das für eine Trendwende?
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
NIO 3,607 USD +0,80 % TTMzero RT (USD)

Fast alles verloren – kommt jetzt die Wende?

91 Prozent Kursverlust seit den früheren Höchstständen sind eine drastische Bilanz. Aus 100 Euro wären rechnerisch nur noch rund 9 Euro geworden. Auch vom aktuellen 52-Wochen-Hoch bei gut 8 US-Dollar ist die Aktie mehr als die Hälfte entfernt.

Doch zuletzt zeigt sich zumindest eine kleine Gegenbewegung. Am Donnerstag legte NIO im New Yorker Handel zeitweise rund 1,8 Prozent zu. Der aktuelle Kurs liegt bei 3,609 US-Dollar.

Umsatz explodiert – Verluste bleiben

Operativ gibt es durchaus positive Signale. Im zweiten Quartal steigerte NIO den Umsatz gegenüber dem Vorjahr um fast 80 Prozent auf 4,72 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig fiel der Verlust je Aktie deutlich geringer aus als im Vorjahresquartal.

Der Konzern bleibt damit allerdings defizitär. Zudem ist der Wettbewerb auf dem chinesischen Elektroautomarkt intensiv. Lieferkettenprobleme und regulatorische Unsicherheiten bleiben weitere Belastungsfaktoren.

Jetzt kommt es auf die Erholung an

Steigende Ölpreise könnten Elektroautos attraktiver machen und damit der Branche zusätzlichen Rückenwind geben. Ob NIO davon nachhaltig profitiert, muss sich allerdings erst zeigen.

Für die Aktie wird zunächst die Stabilisierung nach dem jüngsten Tief entscheidend. Gelingt eine nachhaltige Erholung, könnte der massive Kursverlust wieder stärker in den Fokus rücken. Bleibt der Druck dagegen bestehen, zeigt sich, warum der Markt NIO trotz des kräftigen Umsatzwachstums weiterhin sehr skeptisch bewertet.

Bn-Redaktion/js
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