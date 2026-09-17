Anzeige
++++++ Investmentbanken raten zum Kauf: Kursziele weit über heutigem Niveau ++++++
Portfolio Tracker
Alle Depots an einem Ort. Dein Gesamtvermögen immer im Blick, tiefgründige Renditeanalysen und Dividendenplaner.
Anzeige
DHL im Fokus

Jetzt zählt die Express-Strategie 17.09.2026, 12:47 Uhr Jetzt kommentieren: 0

DHL im Fokus: Jetzt zählt die Express-Strategie
AI MODIFIED
© Bild von Manuel Alvarez auf Pixabay
DHL rückt beim Kapitalmarkttag in London vor allem die Express-Sparte und neue Wachstumschancen durch zeitkritische Industrielieferungen in den Mittelpunkt. Rückenwind kommt von der Deutschen Bank, die ihr Kursziel für die DHL-Aktie von 60 auf 62 Euro erhöht und ihre Kaufempfehlung bestätigt hat. Gleichzeitig dürften Anleger genau darauf achten, wie DHL mit steigenden Energie- und Betriebskosten umgeht und welche Ziele der Konzern für die kommenden Quartale nennt.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
DHL Group 56,30 EUR +1,04 % TTMzero RT

Kapitalmarkttag in London rückt Express-Sparte ins Rampenlicht

Für DHL steht heute ein wichtiger Termin auf dem Programm. Ab 16 Uhr präsentiert der Bonner Logistikkonzern auf seinem Kapitalmarkttag in London aktuelle Einblicke in die Geschäftsentwicklung und die strategische Ausrichtung. Besondere Aufmerksamkeit dürfte dabei der Express-Sparte gelten. Gleichzeitig kommen aus den USA eher belastende Branchensignale.

Der US-Logistiker JB Hunt hatte zuletzt wegen deutlich gestiegener Kosten eine Gewinnwarnung ausgesprochen. Die Börse reagierte darauf mit kräftigen Kursverlusten. Auch DHL bekommt höhere Energiekosten zu spüren, kam nach Einschätzung von Marktbeobachtern bislang jedoch besser durch die schwierigen vergangenen Monate als einige US-Wettbewerber.

Umso stärker richtet sich der Blick nun nach London. Investoren warten darauf, welche Aussagen das DHL-Management zum jüngsten Geschäftsverlauf und zu den kommenden Quartalen macht.

Deutsche Bank erhöht Kursziel auf 62 Euro

Kurz vor dem Kapitalmarkttag hat sich die Deutsche Bank zu DHL geäußert. Analyst Jaime Rowbotham erhöhte sein Kursziel für die Aktie von bislang 60 auf 62 Euro und bestätigte gleichzeitig die Einstufung "Buy".

Im Mittelpunkt seiner Einschätzung steht die Express-Sparte. Rowbotham erwartet, dass DHL auf dem Kapitalmarkttag näher erläutern wird, weshalb die starke Entwicklung im zweiten Quartal nicht ausschließlich auf Sondereffekte infolge der Krise im Nahen Osten zurückzuführen war.

Damit rückt die Frage in den Vordergrund, welche strukturellen Wachstumsmöglichkeiten DHL im Expressgeschäft sieht. Nach Einschätzung des Deutsche-Bank-Analysten spielt dabei insbesondere die Erweiterung des Angebots für zeitkritische Industrielieferungen eine wichtige Rolle.

Rechenzentren und Flugzeugteile als neues Wachstumsfeld

Zu diesen Transporten gehören beispielsweise Ausrüstung für Rechenzentren oder Ersatz- und Bauteile für Flugzeuge. Bei solchen Lieferungen geht es weniger um klassische Paketmengen als um Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit. Kunden benötigen eine möglichst schnelle Beförderung, kurze Zollprozesse und eine lückenlose Nachverfolgbarkeit der Ware.

Nach Einschätzung Rowbothams besitzt DHL bei diesen Anforderungen Vorteile gegenüber kleineren Wettbewerbern. Sollte der Konzern dieses Geschäft weiter ausbauen, könnte die Express-Sparte zusätzliche Erlösquellen jenseits des traditionellen Versandgeschäfts erschließen.

Gerade deshalb dürften konkrete Angaben des Managements zu Marktpotenzial, Nachfrage und strategischer Umsetzung auf Interesse stoßen. Der Kapitalmarkttag bietet DHL die Gelegenheit, genauer darzustellen, welchen Anteil solche zeitkritischen Industrietransporte künftig am Geschäft der Express-Sparte haben könnten.

Gleichzeitig bleibt die Kostenentwicklung ein wichtiges Thema. Die Gewinnwarnung von JB Hunt zeigt, wie stark steigende Aufwendungen die Logistikbranche treffen können. Vor diesem Hintergrund dürften Aussagen von DHL zur Entwicklung der Energie- und Betriebskosten ebenfalls genau verfolgt werden.

London-Termin trifft auf ereignisreichen Börsentag

DHL ist heute nicht das einzige deutsche Unternehmen mit einem Kapitalmarkttag. Auch Wacker Chemie und Bechtle stellen Investoren ihre Strategien und Planungen vor. Zusätzlich steht am Nachmittag der Zinsentscheid der Bank of England an, der weitere Impulse für die europäischen Finanzmärkte liefern kann.

Bei DHL treffen damit kurzfristige Branchensignale aus den USA auf unternehmensspezifische Nachrichten aus London. Wie die Aktie unmittelbar auf die Gewinnwarnung von JB Hunt reagiert, wird sich bereits im frühen Handel zeigen.

Ab 16 Uhr verschiebt sich die Aufmerksamkeit dann auf die Aussagen des DHL-Managements. Von besonderem Interesse sind konkrete Zahlen und Ziele für die Express-Sparte sowie Hinweise darauf, wie sich das Geschäft mit zeitkritischen Industrielieferungen entwickeln soll. Ebenso relevant bleibt die Frage, wie DHL mit den gestiegenen Kosten umgeht und welche Erwartungen der Konzern für die kommenden Quartale formuliert.

Bn-Redaktion/aw
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
MR2UMV
Ask: 0,32
Hebel: 19,90
mit starkem Hebel
MN60U1
Ask: 1,36
Hebel: 4,19
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MR2UMV MN60U1. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
 Thema
1 Tagesvorschau 11. September: Wochenschluss-Check: US-Verbraucherpreise, Fraport-Zahlen und Haushaltsabstimmung im Bundestag Hauptdiskussion
2 Klingbeil fordert von USA: Krieg gegen den Iran beenden Hauptdiskussion
3 Chinas Wirtschaft verliert an Schwung Hauptdiskussion
4 Trotz Online-Aufrufen: Zunächst kein neuer Ansturm auf Ceuta Hauptdiskussion
5 Spanien: Zeitweise waren 80.000 Migranten in Ceuta Hauptdiskussion
6 Bundesbank: Weniger Falschgeld in Deutschland Hauptdiskussion
7 IRW-News: Horizon Petroleum Ltd. : Horizon Petroleum beginnt mit der Testförderung im Projekt Lachowice in Polen und schließt die Platzierung einer überzeichneten Wandelanleihe ab Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Oracle nach Zahlen: Beschleunigt sich die Abwärtsbewegung?

13:47 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

DAX nach dem Fed-Termin obenauf: Allianz – Druck steigt. Aktie …

12:44 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Plug Power: Dieses Versprechen wird jetzt zum Test

12:40 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Microsoft unter Druck: KI-Streit bedroht Milliardendeal

12:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Zinswende USA: Fed-Zinserhöhung beflügelt DAX

11:18 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gewinnwarnung: Bilfinger streicht Stellen wegen Iran-Krieg

10:44 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Hannover Rück: Aktie könnte Anleger überraschen

10:30 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Deutsche Telekom: Analysten sehen 24 Prozent Potenzial

Gestern 17:15 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer