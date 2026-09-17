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Oracle nach Zahlen

Beschleunigt sich die Abwärtsbewegung? 17.09.2026, 13:47 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Oracle nach Zahlen: Beschleunigt sich die Abwärtsbewegung?
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© Symbolbild (KI modifiziert)
Als Oracle vor genau einer Woche am 10. September über das 1. Quartal - gleichbedeutend mit dem 3-Monatszeitraum zum 31. August 2026 – des Fiskaljahres 2027 berichtete, reagierten Anleger und Investoren einigermaßen enttäuscht und verunsichert auf die Ergebnisse.
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Oracle 127,91 EUR +2,10 % Lang & Schwarz

Oracle nach Zahlen

Wir hatten die frischen Oracle-Zahlen im Kommentar vom 12. September 2026 ausführlich thematisiert. Während das Unternehmen bei Umsatz- und Gewinnentwicklung noch punkten konnte, haderte der Markt mit der negativen Entwicklung des free cash flows. Darin spiegelt sich der enorme Kapitalbedarf für Investitionen wider. Dieser lag im 1. Quartal des Geschäftsjahres 2027 bei 28,499 Mrd. US-Dollar, nach „nur“ 8,502 Mrd. US-Dollar im 1. Quartal 2026. Letztendlich half es auch nichts, dass der von Oracle veröffentlichte Ausblick auf das Gesamtjahr recht robust ausfiel – Anleger trennten sich dennoch von den Papieren. 

Nachdem nun einige Handelstage vergangen sind, ist festzustellen, dass noch immer keine Kaufstimmung aufkommen wollte. Die Oracle-Aktie (WKN: 871460 | ISIN: US68389X1054 | Ticker-Symbol: ORC) ringt vielmehr noch um einen tragfähigen Korrekturboden. Nachdem die wichtige Unterstützung von 150 US-Dollar aufgegeben werden musste, hat die Aktie nunmehr im Bereich von 140 US-Dollar die Chance, einen Boden auszubilden. Sollte das Unterfangen scheitern, befindet sich bei 133 US-Dollar bereits die nächste wichtige Unterstützung. Kurzum: Ein Rücksetzer unter die 140 US-Dollar würde eine Beschleunigung der Abwärtsbewegung provozieren. 

Oracle Aktienchart

Das sagen Analysten

Die aktuellen Finanzergebnisse „schreckten“ natürlich zahlreiche Analysten auf, die ihre bisherigen Bewertungen aktualisierten. Nicht immer fielen diese Aktualisierungen positiv aus. So bestätigten die Analysten der kanadischen RBC zwar ihr Votum „sector perform“ für die Aktie. Das Kursziel senkten sie aber von 190 US-Dollar auf 165 US-Dollar. Die Analysten der Schweizer UBS bewerten die Lage ganz anders. Sie bestätigten ihr Votum „buy“ für Oracle. Das Kursziel passten sie von 245 US-Dollar auf 250 US-Dollar an. Die Analysten von JPMorgan sahen hingegen keine Veranlassung, etwas zu ändern und bestätigten ihre Einschätzung „overweight“ und das Kursziel von 200 US-Dollar. 

Zusammenfassung

Die Zahlen wirken nach. Eine untere Trendwende der Aktie ist nach wie vor nicht abzusehen. In der aktuellen Situation muss es zunächst um Schadensbegrenzung gehen. Ein Rücksetzer unter die 140 US-Dollar sollte tunlichst vermieden werden. Bei einem Rücksetzer unter die 133 US-Dollar ist Obacht geboten.

Bn-Redaktion/mt
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