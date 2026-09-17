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Hannover Rück

Aktie könnte Anleger überraschen 17.09.2026, 10:30 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Hannover Rück: Aktie könnte Anleger überraschen
AI MODIFIED
© Symbolbild (KI generiert)
Anfang Juni beendete die Aktie der Hannover Rück ihren spektakulären Abverkauf und drehte im Bereich von 223 Euro nach oben ab. Es entwickelte sich daraufhin eine dynamische Aufwärtsbewegung. Was zunächst nur als Reaktion auf die vorherigen Kursverluste startete, gewann mit jedem Tag an Bedeutung.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Hannover Rueck 257,50 EUR +1,18 % L&S Exchange

Als der Widerstand von 250 Euro durchbrochen wurde, sah es nach einer Bewegung auf 270 Euro aus. Doch im Bereich von 257 Euro setzten Gewinnmitnahmen ein. Es entwickelte sich daraufhin eine Seitwärtsbewegung in den Grenzen 257 Euro auf der Oberseite und 245 Euro auf der Unterseite. Anfang September brach die Aktie der Hannover Rück über die Oberseite (257 Euro) aus. Der Weg in Richtung 270 Euro war frei, doch abermals beendeten einsetzende Gewinnmitnahmen dem Vorstoß ein abruptes Ende. Die Aktie fiel zurück in die Handelsspanne und rutschte fast nach unten heraus. 

Hannover Rück – Aktie könnte Anleger überraschen

Die Mitte August vorgelegten Zahlen für das 2. Quartal 2026 bzw. für das 1. Halbjahr 2026 fielen im Großen und Ganzen robust aus. So entwickelte sich der Rückversicherungsumsatz im 1. Halbjahr zwar etwas rückläufig und lag mit 12,918 Mrd. Euro etwa 3,1 Prozent unter dem Niveau des 1. Halbjahres 2025, doch dafür konnte der Rückversicherer ergebnisseitig zulegen. Das operative Ergebnis wurde um 9,7 Prozent auf 1,932 Mrd. Euro gesteigert. Die EBIT-Marge verbesserte sich entsprechend von 14,9 Prozent auf 17,3 Prozent. Der Konzerngewinn legte um 7 Prozent auf 1,405 Mrd. Euro zu. Alles in allem konnten sich die Zahlen sehen lassen. 

Hannover Rück Aktienchart

Das sagen Analysten

Analysten bewerten die Perspektiven der Aktie durchaus ambivalent. Die Analysten von Berenberg bestätigten ihr Votum „buy“ für die Hannover Rück. Das Kursziel sehen sie bei 330 Euro. Die Analysten von Jefferies wurden vorsichtiger. Sie bestätigten zwar ihr Votum „buy“, senkten aber das Kursziel für die Aktie von 360 Euro auf 325 Euro. Deutlich skeptischer sind die Analysten von Barclays. Das Votum lautet „underweight“. Das Kursziel senkten sie von 247 Euro auf 246 Euro.  

Zusammenfassung

Bricht man die aktuelle Situation auf die charttechnischen Aspekte herunter, dann muss die Aktie zunächst über die Widerstände bei 257 Euro und 270 Euro, um sich den Weg in Richtung 52-Wochen-Hoch bei 281 Euro freizukämpfen. Ein Rücksetzer unter die 245 Euro wär ein starkes Warnsignal. Gleichzeitig müsste von weiteren Abgaben auf 240 Euro oder 233 Euro ausgegangen werden. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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