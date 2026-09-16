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Energietechnik

Siemens Energy steigt dank KI-Boom 16.09.2026, 14:28 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Als Energielieferant für KI-Rechenzentren rückt Siemens Energy in den Fokus der Märkte. Die Aktie erholt sich am Mittwoch kräftig von den Verlusten der Vorwoche – während Analysten von BloombergNEF Gasturbinenhersteller als zentrale Nutznießer des KI-Booms sehen. Der Fed-Zinsentscheid am Abend dürfte die weitere Richtung bestimmen.
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Siemens Energy 134,84 EUR +1,31 % Baader Bank

Die Aktie von Siemens Energy hat am Mittwoch einen deutlichen Rebound vollzogen und notiert mit einem Plus von rund 2,6 Prozent bei 136,20 Euro. Hintergrund ist eine breite Erholungsbewegung bei KI-Profiteuren, nachdem Sicherheitsbedenken rund um Künstliche Intelligenz zu Beginn der Woche die gesamte Branche unter Druck gesetzt hatten.

Sicherheitsbedenken als kurzer Dämpfer

Zu Wochenbeginn hatten Meldungen, wonach große amerikanische KI-Unternehmen die Entwicklung ihrer Technologie freiwillig verlangsamen wollten, für erhebliche Kursrückgänge im gesamten Sektor gesorgt. Die Siemens-Energy-Aktie war von rund 148 Euro auf unter 132 Euro gefallen. Zur Wochenmitte beruhigte sich die Lage: Analysten der US-Bank Citigroup wiesen darauf hin, dass KI-Sicherheitsmaßnahmen als rechenintensive Prozesse zu bewerten seien – und damit die Nachfrage nach Rechenleistung sowie Energieinfrastruktur eher steigern als verringern dürften.

Gasturbinen als Schlüssel zur KI-Ära

Siemens Energy gilt als einer der zentralen Lieferanten für die physische Infrastruktur des KI-Booms. Analysten von BloombergNEF rückten Gasturbinenhersteller wie das Unternehmen in den Fokus: Diese konzentrierten ihre Expansion auf die größten Anlagen und setzten darauf, dass Energieversorger und Rechenzentren bei der Stromerzeugung auf Skalierbarkeit und Effizienz angewiesen sein würden. Fondsmanager der Investmentgesellschaft Robeco sehen Unternehmen, die Strom, Rechenkapazitäten, Kühlung und Konnektivität für KI-Rechenzentren liefern, als mögliche Hauptnutznießer des nächsten Technologiezyklus.

Irak lädt deutsche Firmen ein und bietet Erdöl an. Ein Beispiel sei eine Vereinbarung der irakischen Regierung mit Siemens Energy zur Elektrizitätsversorgung.

@Pia1996 in Siemens Energy

Fed-Entscheid bestimmt weiteren Kurs

Ein gewichtiger Unsicherheitsfaktor bleibt der Zinsentscheid der US-Notenbank Federal Reserve, der noch am heutigen Mittwochabend erwartet wird. Sollte die Fed die Zinsen kräftig anheben und gleichzeitig einen entschlossenen Kurs signalisieren, könnte ein schwächerer Euro exportorientierten Werten wie Siemens Energy Rückenwind geben. Bei einem zurückhaltenderen Vorgehen der Notenbank dürften steigende Langfristrenditen den Druck auf wachstumsstarke Aktien hingegen erneut erhöhen.

Bn-Redaktion/sb
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