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Anti-Drohnen

DroneShield springt nach Taucher über einen Euro 16.09.2026, 14:41 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Nach wochenlangem Kursverfall zeigt DroneShield am Mittwoch Lebenszeichen: Die Aktie legt rund 4 Prozent zu und klettert wieder über die Ein-Euro-Marke. Positive Unternehmensmeldungen – darunter ein abgeschlossener US-Militärauftrag und 251 Millionen australische Dollar zugesicherte Jahreserlöse – konnten den Abwärtstrend bislang nicht stoppen. Ob die psychologische Marke nun als Boden hält, beobachtet die Community mit Spannung.
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DroneShield 1,024 EUR +3,90 % Gettex

Die Aktie von DroneShield notiert am Mittwoch mit einem Plus von rund 4,1 Prozent bei 1,028 Euro und erholt sich damit nach dem Kursverfall der Vortage. Am gestrigen Dienstag war das Papier zeitweise unter die psychologisch wichtige Marke von einem Euro gerutscht – ein Niveau, das die Aktie zuletzt im November 2025 besucht hatte. Trotz operativer Fortschritte hat DroneShield seit Jahresbeginn rund die Hälfte seines Börsenwertes eingebüßt.

Neue Aufträge, dennoch anhaltender Kursdruck

Das australische Drohnenabwehr-Unternehmen meldet zuletzt konkrete Fortschritte: Die für das laufende Geschäftsjahr 2026 bereits zugesicherten Erlöse sind auf 251 Millionen australische Dollar gestiegen. Zudem schloss DroneShield die Installation seiner DroneSentry-X Mk2-Einheiten auf US-Militärfahrzeugen rund 80 Tage nach Vertragsvergabe erfolgreich ab. Das System ermöglicht die Erkennung und elektronische Abwehr unbemannter Luftbedrohungen; drei weitere Einheiten sollen im Rahmen einer Vertragsänderung folgen. Ergänzend befindet sich eine Laser-Kooperation in der Entstehung, die das Produktportfolio des Unternehmens weiter ausbauen würde. Trotz dieser Meldungen gab die Aktie auf Jahressicht erheblich nach – noch im Januar 2026 notierte das Papier nahe 2,57 Euro, im Oktober 2025 hatte sie zeitweise sogar über 3,70 Euro notiert.

Leerverkäufer und Marktrisiken als Belastungsfaktor

Als ein wesentlicher Belastungsfaktor gilt der hohe Anteil an Leerverkäufern: Die Short-Quote liegt nach Angaben aus der BörsenNEWS-Community derzeit bei rund 15,8 Prozent. Zusätzlich könnten übergeordnete Marktthemen wie die bevorstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed sowie geopolitische Unsicherheiten das Sentiment für Wachstumsaktien wie DroneShield weiterhin belasten. In der Community herrscht dennoch verhaltener Optimismus: Viele Nutzer beobachten, dass sich der Kurs über mehrere Handelstage hinweg knapp um die Ein-Euro-Marke stabilisiert hat, und sehen darin ein mögliches Anzeichen für eine Bodenbildung.

Fundamental ist 1 Euro der Boden. Aber die Nervosität der Märkte kann steigen (Nahost, Ölpreis). Dann können die Aktienkurse nachgeben und der Mutige bekommt Werte wie Droneshield fast geschenkt.

@Avalon33 in DRONESHIELD LTD
Bn-Redaktion/sb
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