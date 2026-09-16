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Ölpreise vor der nächsten Eskalation?

Shell – Aktie bricht spektakulär aus. Neue Kursziele 16.09.2026, 13:14 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Ölpreise vor der nächsten Eskalation? Shell – Aktie bricht spektakulär aus. Neue Kursziele
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© 2026 Shell // Dan Sandoval / Forecourt canopy, China
Auch wenn sich die Ölpreise im frühen Mittwochshandel etwas beruhigt haben und zur Stunde leicht zurückkommen, bleibt der Ölmarkt das sprichwörtliche Pulverfass, das jederzeit hochgehen kann.
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Name Aktuell Diff. Börse
Shell 42,53 EUR -0,73 % Lang & Schwarz

Brent-Öl scheiterte zuletzt mit dem Versuch, das massive Widerstandscluster 110 US-Dollar / 115 US-Dollar zu durchbrechen. Ein erfolgreicher Ausbruch würde dem Ölpreis weiteres Aufwärtspotenzial bescheren. Preise bei 120 US-Dollar und 130 US-Dollar sollten im Falle eines Ausbruchs nicht überraschen. 

Die Lage im Nahen Osten ist und bleibt bis auf weiteres der Preistreiber für Brent-Öl und WTI-Öl. Die temporäre Stilllegung einer wichtigen Öl-Pipeline in Saudi-Arabien führte zur jüngsten Eskalation am Ölmarkt. Die Bedrohung der Straße von Hormus durch die Huthi-Milizen ist noch immer nicht gebannt. Generell ist eine kurzfristige Entspannung der komplexen Gemengelage im Nahen Osten nicht abzusehen. Jederzeit kann es zu weiteren Eskalationen kommen, darüber sollten auch die aktuell leicht rückläufigen Ölpreise nicht hinwegtäuschen. 

In Anbetracht der aktuellen Ölpreisniveaus sind die Aktien der Ölproduzenten gesucht. Nicht zuletzt profitiert die Shell-Aktie von dem aktuellen Umfeld. Die bereits seit Wochen laufende Rallye hat ein neues Stadium erreicht. Mit dem Ausbruch über einen wichtigen Widerstand hat die Shell-Aktie die Tür auf der Oberseite weit aufgestoßen. 

Shell Aktienchart

Shell – Aktie bricht spektakulär aus. Neue Kursziele 

In den letzten Tagen verstärkte die Shell-Aktie (WKN: A3C99G | ISIN: GB00BP6MXD84 | Ticker-Symbol: R6C0) den Druck auf der Oberseite und auf den Widerstand von 36 GBP. Es kam, wie es kommen musste – die Aktie brach mit Vehemenz aus und löste damit ein starkes Kaufsignal aus. 

In den nächsten Tagen muss sich das Kaufsignal bestätigen. Von nun an gilt: Jeder Tag, an dem die Aktie oberhalb von 36 GBP notiert, ist aus bullischer Sicht ein guter Tag. Ein Rücksetzer unter die 36 GBP wäre bereits als Warnsignal zu bewerten. Eine weitere eminent wichtige Unterstützung verläuft bei 34 GBP. Bei einem Rücksetzer unter die zentrale Unterstützung von 33 GBP  würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. Mit dem frischen Kaufsignal im Rücken könnte es für die Shell-Aktie nun auf 40 GBP gehen. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Jefferies bestätigten ihr Votum „buy“ für die Shell-Aktie. Das Kursziel sehen sie nach wie vor bei sportlichen 4.500 Pence. 

Bn-Redaktion/mt
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