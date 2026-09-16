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DAX in Erwartung eines Kursbebens

DHL Group – Aktie könnte jederzeit kippen 16.09.2026, 13:07 Uhr Jetzt kommentieren: 0

DAX in Erwartung eines Kursbebens: DHL Group – Aktie könnte jederzeit kippen
AI MODIFIED
© Lasse Hyldager / DHL Group / DHL Freight Terminal Taulov (AAR) in Dänemark
Der DAX wartet auf die Ergebnisse des heutigen Fed-Termins. Eine Leitzinsanhebung um 25 Basispunkte dürfte bereits vollständig eingepreist sein. Doch was passiert im weiteren Jahresverlauf? Das Jahr 2026 ist noch „lang“.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
DHL Group 55,92 EUR +0,14 % Lang & Schwarz

Für die Fed ist es der erste Termin nach der Sommerpause. Wie sich die Dinge im Sommer entwickelt haben, ist bekannt. Insbesondere die Situation am Ölmarkt spitzte sich in den letzten Wochen kontinuierlich zu. Brent-Öl notiert mittlerweile an der heißen Zone 110 US-Dollar / 115 US-Dollar. Dieser Preisbereich stellt das zentrale Widerstandscluster dar. Ein Ausbruch könnte Brent-Öl weiter eskalieren lassen. Und so ist es vor allem die Situation am Ölmarkt, die von der Fed argwöhnisch beobachtet wird, lauern hier doch große Risiken für die Inflation. 

Nach der Juni-Veröffentlichung werden heute auch die aktuellen Fed-Projektionen zu Wirtschaftsleistung, Arbeitsmarkt, Inflation und Zinsen erwartet. Vor diesem Hintergrund stellt sich die zentrale Frage: Gibt es im Vergleich zum Juni gravierende Abweichungen – nicht zuletzt in den Bereichen Inflation und Zinsen? Darin liegt das eigentliche Risiko. Sollte die Fed die Märkte auf eine weitere Zinsanhebung im Jahr 2026 vorbereiten, könnte das zu deutlichen Reaktionen an den Aktienmärkten führen.

Aus charttechnischer Sicht käme eine Schwächephase für den DAX hochgradig ungelegen. Mit dem Verlust der 26.000er Marke hat sich die Lage im DAX deutlich destabilisiert. Auch wenn der Index zunächst einen Angriff auf die 25.000er Marke abwehren konnte, ist ein knackiges Korrekturszenario noch nicht vom Tisch. Der heutige Mittwoch hat womöglich richtungsweisenden Charakter. 

Und auch bei unserer heutigen Protagonistin - der DHL-Group-Aktie – bahnt sich eine Weichenstellung an. Der Kursverlauf der letzten Wochen zeigt deutliche Ansätze einer Top-Bildung. Nur ein beherzter Vorstoß kann dieses Szenario noch zurückdrängen. 

DHL Group Aktienchart

DHL Group – Aktie könnte jederzeit kippen

Die DHL Group (WKN: 555200 | ISIN: DE0005552004 | Ticker-Symbol: DHL) zeigt deutliche Ansätze einer Top-Bildung. In der fallenden Dreiecksformation (orange), die sich in den letzten Wochen herausbildete, manifestieren sich diese Anzeichen. 

Aus charttechnischer Sicht steckt die Aktie damit in der Klemme, werden diese fallenden Dreiecke doch nicht selten über die Unterseite aufgelöst. Vor diesem Hintergrund ist die Horizontalunterstützung von 54,2 Euro von Bedeutung. Sollte es für die DHL Group darunter gehen, ist Obacht geboten. In diesem Fall muss mit weiteren Abgaben in Richtung 53 Euro oder gar 50 Euro gerechnet werden. Um das Chartbild auf der Oberseite zu klären, bedarf es eines Ausbruchs über das markante 52-Wochen-Hoch bei 58,4 Euro. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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