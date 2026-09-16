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Chip-Aktie

Nvidia legt zu: Huang beim Trump-Xi-Dinner 16.09.2026, 15:28 Uhr Jetzt kommentieren: 0

CEO Jensen Huang soll Medienberichten zufolge am Staatsdinner von US-Präsident Trump für Chinas Staatschef Xi Jinping teilnehmen – mitten im Chip-Exportstreit. Gleichzeitig fordert die EU eine KI-Bremse, während Meta-Chef Zuckerberg Nvidias Kurs stützt. Die Aktie legt 0,67 Prozent auf 185,45 Euro zu.
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NVIDIA 186,42 EUR +1,45 % TTMzero RT

Die Nvidia-Aktie legt am Mittwoch um 0,67 Prozent auf 185,45 Euro zu. Gleich mehrere Ereignisse rücken den Chip-Konzern in den Fokus: Nvidias CEO Jensen Huang soll Medienberichten zufolge am Staatsdinner von US-Präsident Donald Trump für Chinas Präsident Xi Jinping teilnehmen. Hinzu kommt ein transatlantischer Streit um das richtige Tempo der KI-Entwicklung, der Nvidia in die Mitte eines globalen Regulierungsdilemmas stellt.

Huang am geopolitischen Tisch

Die Teilnahme von Nvidia-Chef Jensen Huang am Staatsempfang für Xi Jinping gilt unter Beobachtern als bemerkenswertes Signal: Nvidia hatte in den vergangenen Jahren unter US-Exportbeschränkungen für hochleistungsfähige KI-Chips nach China gelitten – und Huang könnte nun als indirekter Gesprächspartner an der Chip-Diplomatie teilhaben. Ob das Treffen konkrete Erleichterungen beim Chip-Export nach sich ziehen dürfte, blieb zunächst offen. In der Community formieren sich Spekulationen:

Vielleicht dürfen sie ja diesmal Blackwell Chips kaufen, dann, all in. Naja, aber nachlegen.

@twenne in NVIDIA

EU-Kommission fordert KI-Bremse

In ihrer Rede zur Lage der Union in Straßburg hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine klare Position bezogen: Europa solle das Tempo bei der Entwicklung fortschrittlicher KI-Modelle drosseln. Von der Leyen kündigte an, die führenden KI-Labore zu Gesprächen über eine Verlangsamung einzuladen, und betonte, dass erst eine ernsthafte Auseinandersetzung mit den Risiken die Chancen der Technologie freisetzen könne. Für November plant die Kommission bedeutende Initiativen für den Einsatz von KI in Schlüsselbranchen wie Gesundheit, Verkehr und Landwirtschaft. In Bereichen wie Modellbewertung und KI-Sicherheit soll die Zusammenarbeit mit Kanada und dem Vereinigten Königreich intensiviert werden.

Zuckerberg auf Seite von Nvidia

Im laufenden Regulierungsstreit positioniert sich Meta-Chef Mark Zuckerberg auf der Seite von Jensen Huang: Beide sprechen sich gegen ein Abbremsen der KI-Entwicklung aus. Zuckerbergs Kernthese lautet, dass Unternehmen, die bei der Sicherheit sparen, langfristig im Wettbewerb verlieren würden – Vertrauen und die Ausrichtung an menschlichen Werten würden zu entscheidenden Differenzierungsmerkmalen. Damit distanziert er sich von Anthropic-Chef Dario Amodei, der eine stärkere Regulierung befürwortet. Für Nvidia, dessen Hardware die KI-Infrastruktur antreibt, dürfte das Bekenntnis eines weiteren großen Tech-CEOs zum Wachstumskurs eine stützende Botschaft sein.

Chip-Sektor unter Druck – Nvidia hält sich

Das Marktumfeld für Halbleiterwerte bleibt schwierig: Der Philadelphia Semiconductor Index tendiert seit seinem Juni-Hoch abwärts. Wachsende Zweifel an der finanziellen Nachhaltigkeit der gewaltigen KI-Investitionen großer Technologiekonzerne sowie hohe Bewertungen lasten auf dem gesamten Sektor. Nvidia scheint sich davon vorerst abzukoppeln – ob die diplomatischen Impulse und der laufende Regulierungsstreit als nachhaltige Kurstreiber wirken könnten, bleibt indes abzuwarten.

Bn-Redaktion/sb
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