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Rüstungsaktie

Rheinmetall gibt nach trotz NATO-Rückenwind 16.09.2026, 13:57 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Zwei politische Großereignisse bestimmten heute das Bild für Rheinmetall: US-Verteidigungsminister Hegseth unterzeichnete in Washington eine Rüstungsvereinbarung mit Pistorius, während EU-Kommissionschefin von der Leyen Kanada ein historisches Angebot als assoziiertes EU-Mitglied machte. Die Aktie reagiert dennoch verhalten – der bevorstehende Fed-Zinsentscheid hält die Märkte in Schach.
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Rheinmetall 1.018,00 EUR -0,94 % Lang & Schwarz

Die Rheinmetall-Aktie tendiert am Mittwoch trotz starker politischer Signale leicht nach unten. Mit 1.023,70 Euro notiert das Papier am Nachmittag rund 0,4 Prozent unter dem Vortagesschluss. Marktbeobachter verweisen auf die abwartende Haltung vieler Investoren vor dem heutigen Zinsentscheid der US-Notenbank Federal Reserve.

Pentagon-Treffen setzt Zeichen für Rüstungsbranche

Am frühen Morgen wurde bekannt, dass US-Verteidigungsminister Pete Hegseth seinen deutschen Amtskollegen Boris Pistorius im Pentagon empfangen hat. Hegseth lobte Deutschland als Vorreiter bei der NATO-Stärkung in Europa und verwies auf Fortschritte, die er vor dem Amtsantritt von Präsident Trump für kaum möglich gehalten hätte. Beide Minister unterzeichneten eine Rüstungsvereinbarung, die den enormen NATO-Bedarf an Waffen, Munition und Ausrüstung verstärkt aus deutscher Produktion decken soll.

Für Rheinmetall ist das Abkommen von besonderer Relevanz: Der Rüstungskonzern befindet sich mit seinem Schützenpanzer Lynx im Bieterrennen um einen Großauftrag des US-Heeres für mehr als 4.000 Fahrzeuge. Pistorius betonte, Deutschland verfüge über Know-how und Kapazitäten für gemeinsame Produktion – auch dort, wo US-Kapazitäten an ihre Grenzen stießen.

Von der Leyen schlägt historische Kanada-Allianz vor

Zusätzliche Dynamik brachte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen: In ihrer Rede zur Lage der Union im Europäischen Parlament in Straßburg schlug sie vor, Kanada als erstes „assoziiertes Mitglied" der EU aufzunehmen. Ein solcher Status ist im geltenden EU-Vertragswerk bislang nicht vorgesehen. Kanadas Premierminister Mark Carney war bei der Rede anwesend und erhielt nach der Ankündigung stehende Ovationen. Geplant sind weitreichende Kooperationen in den Bereichen Rüstung, Technologie und Rohstoffe – ein Schritt, der den transatlantischen Rüstungsverbund weiter stärken könnte.

Märkte warten den Fed-Entscheid ab

Trotz der politischen Rückendeckung zeigen sich die Märkte bei Rheinmetall zurückhaltend. In der Community-Diskussion spiegelt sich die gemischte Stimmungslage wider:

Ich hoffe lediglich auf die letzten drei Monate des Jahres, sodass wenigstens (eventuell, vielleicht, bitte bitte) die 1300 erreicht werden könnten. Bei Rheinmetall lernt man mittlerweile in erster Linie Geduld und Bescheidenheit.

@Ponkepucki in RHEINMETALL

Ob der heutige Newsfluss mittelfristig für Auftrieb sorgen könnte, dürfte sich nach dem Zinssignal aus Washington klären. Bis dahin bleibt die Rheinmetall-Aktie im Konsolidierungsmodus.

Bn-Redaktion/sb
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