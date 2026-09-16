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Zinsentscheid

DAX knapp im Plus vor Fed-Sitzung 16.09.2026, 12:20 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Die US-Notenbank Fed entscheidet am Mittwochabend über den Leitzins – und der Markt rechnet kaum noch mit einer Überraschung. Mit einer Wahrscheinlichkeit von über 94 Prozent wird eine Anhebung um 0,25 Prozentpunkte erwartet. Der DAX zeigt sich weitgehend unbeeindruckt und notiert zur Mittagszeit knapp über der Nulllinie. Entscheidend dürfte sein, welche Signale Fed-Chef Kevin Warsh nach dem Entscheid zum weiteren Zinskurs sendet.
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DAX 25.496,17 PKT +0,27 % Ariva Indikation

Der DAX notiert am Mittwochvormittag bei 25.439 Punkten und damit nur minimal über dem Vortagesschluss von 25.427 Punkten – ein Aufschlag von 0,05 Prozent. Die Zurückhaltung der Anleger hat einen klaren Grund: Am Abend trifft die US-Notenbank Fed unter ihrem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh eine Zinsentscheidung, und die Erwartungen an eine Anhebung sind hoch.

Kerninflation erhöht den Zinsdruck

Aus den gehandelten Futures lässt sich eine Wahrscheinlichkeit von mehr als 94 Prozent für eine Zinserhöhung ableiten. Treiber ist die zuletzt höher als erwartet ausgefallene Kerninflation in den USA, die den Druck auf die Notenbank verstärkt hat. Am Anleihemarkt kletterten die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen am Dienstag kurzzeitig auf 5,025 Prozent – den höchsten Stand seit dem Jahr 2007. Am Mittwochmorgen lag die Rendite mit 4,994 Prozent knapp darunter.

Die Zinsentscheidung fällt in ein politisch aufgeladenes Umfeld: US-Präsident Donald Trump spricht sich seit Längerem für niedrigere Leitzinsen aus, während die Notenbank auf die Eindämmung der Inflation setzt. Die anschließende Pressekonferenz von Fed-Chef Warsh dürfte mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt werden.

Gemischte Vorgaben aus Übersee

Die Impulse aus Übersee fielen durchwachsen aus. An der Wall Street schloss der Dow Jones am Dienstag 0,63 Prozent tiefer bei 52.093 Punkten, der S&P 500 verlor 0,45 Prozent und der Nasdaq 100 gab 0,65 Prozent nach. In Asien überwogen dagegen leichte Gewinne: Der japanische Nikkei 225 legte 0,2 Prozent zu, der chinesische CSI-300-Index gewann 0,7 Prozent. Etwas Rückenwind lieferten die leicht sinkenden Ölpreise: Brent-Rohöl notierte bei 108,06 US-Dollar je Barrel.

Der DAX startete moderat fester in den Tag, kletterte im frühen Handel auf bis zu 25.530 Punkte und gab bis zum Mittag auf rund 25.439 Punkte nach. Das Tagestief lag bei 25.362 Punkten. Charttechnisch behauptet sich der Index weiterhin oberhalb der vielbeachteten 100-Tage-Linie.

Commerzbank auf Hochstand, KI-Werte gefragt

Innerhalb des Index stachen einzelne Titel hervor. Die Commerzbank-Aktie markierte ein neues Hoch seit dem Jahr 2010 mit einem Aufschlag von rund 1,3 Prozent – im Hintergrund steht die laufende Übernahme durch die italienische UniCredit. Zu den gefragtesten Werten zählten Aktien mit KI-Bezug: Hochtief, Siemens Energy und Infineon legten bis zu 3,1 Prozent zu.

In der BörsenNEWS-Community zeigte sich die Stimmung abwartend:

Fed scheint mir eingepreist, boj weiß ich nicht so genau

@HodlMan in DAX Prognose / Germany 40

Ausblick: Fed-Entscheid als Richtungsgeber

Bis zum Abend dürfte der DAX in einer engen Handelsspanne verweilen. Entscheidend für die weitere Kursentwicklung könnte sein, welche Signale Kevin Warsh nach dem Zinsentscheid zum künftigen Pfad der Geldpolitik aussendet. Eine überraschend restriktive Rhetorik könnte den Druck auf die Aktienmärkte erhöhen, während eine gemäßigtere Tonlage die Stimmung stützen dürfte.

Bn-Redaktion/sb
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