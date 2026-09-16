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Gold vor dem Fed-Entscheid

Droht jetzt der Absturz auf 4.000 Dollar? 16.09.2026, 11:41 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Gold
AI MODIFIED
© iStock.com/monsitj
Der Goldpreis steht vor einem wichtigen Belastungstest. Nach der kräftigen Erholung im August ist das Edelmetall zuletzt deutlich zurückgekommen. Nun richtet sich der Blick auf die US-Notenbank und vor allem auf die Signale von Fed-Chef Kevin Warsh.
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Gold 4.339,61 USD +1,02 % TTMzero RT (USD)

Zinsentscheid als Belastungsprobe

An den Märkten gilt eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte inzwischen weitgehend als eingepreist. Entscheidend dürfte deshalb sein, wie Warsh den weiteren Kurs der Geldpolitik beschreibt.

Sollte die Fed weitere Zinsschritte in Aussicht stellen, könnten US-Renditen und der Dollar weiter steigen. Das wäre Gegenwind für Gold, das keine laufenden Zinsen abwirft. Seit dem Zwischenhoch Ende August bei knapp 4.700 US-Dollar je Unze hat der Preis bereits fast 8 Prozent verloren.

Langfristige Goldstory bleibt intakt

Trotz des Rücksetzers gibt es weiterhin Argumente für Gold. Im Fokus stehen vor allem die hohe US-Staatsverschuldung und die steigenden Zinskosten. Gleichzeitig kaufen Zentralbanken weiterhin kräftig Gold. Im zweiten Quartal 2026 kamen laut World Gold Council netto rund 289 Tonnen hinzu.

Auch die Nachfrage über Gold-ETFs zieht wieder an. China stockte seine Reserven im August ebenfalls weiter auf.

Jetzt entscheidet die Charttechnik

Kurzfristig ist das Bild allerdings angeschlagen. Gold ist nach dem jüngsten Rücksetzer wieder unter wichtige technische Marken gefallen. Besonders relevant ist nun die 50-Tage-Linie.

Hält diese Unterstützung, könnte sich die Korrektur als Verschnaufpause erweisen. Bei einem nachhaltigen Bruch rückt dagegen wieder die Marke von 4.000 US-Dollar in den Fokus. Nach oben liegen bei etwa 4.400 und 4.531 US-Dollar wichtige Widerstände.

Damit könnte der Fed-Entscheid die nächste große Bewegung beim Goldpreis einleiten.

Bn-Redaktion/js
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