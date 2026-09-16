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Immenser Druck im Kessel

Wann knallt es bei RWE? 16.09.2026, 11:24 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Immenser Druck im Kessel: Wann knallt es bei RWE?
AI MODIFIED
© RWE AG // Joerg Mettlach
Während der DAX um Stabilität ringt, präsentiert sich die RWE-Aktie nach wie vor in beeindruckend stabiler Verfassung. Einen Schwächeanfall konnte die Versorgeraktie schnell kompensieren. Einsetzende Käufe ließen die Aktie wieder nach oben abdrehen. Aktuell steht der zentrale Widerstandsbereich unter Druck.
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RWE 59,28 EUR +1,82 % TTMzero RT

Unsere letzte Kommentierung zur RWE-Aktie vom 6. September überschrieben wir an dieser Stelle mit „Aktie könnte jederzeit eskalieren“. Die Aktie notierte damals bereits seit geraumer Zeit in einer Handelsspanne zwischen 60 Euro und 55 Euro. Dabei verengte sich der Kursverlauf zu einer aufwärtsgerichteten Dreiecksformation (orange). Diese Formationen werden nicht selten über einen Ausbruch über die Oberseite aufgelöst. Das könnte auch im Falle von RWE jederzeit passieren, doch eine massive Widerstandszone hält die Aufwärtsdynamik bislang noch im Zaum.

Immenser Druck im Kessel - Wann knallt es bei RWE?

Mit jedem weiteren Handelstag steigt der Druck im Kessel. Kurzzeitig sah es zuletzt so aus, als würde sich dieser Druck nun Bahn brechen. Die RWE-Aktie (WKN: 703712 | ISIN: DE0007037129 | Ticker-Symbol: RWE) probte den Ausbruch. Einsetzende Gewinnmitnahmen machten dem Versuch jedoch ein schnelles Ende. Dabei entwickelte sich kurzzeitig Abwärtsmomentum. Die untere Begrenzung des Dreiecks stand plötzlich zur Disposition. Kurzzeitig ging es für die RWE-Aktie unter den Trend. Schließlich setzten aber Käufe ein. Der Aktienkurs drehte nach oben ab. Aktuell nimmt die RWE-Aktie den Widerstandsbereich von 60 Euro ins Visier. Es bleibt jedoch dabei: Ein Ausbruch aus dem Dreieck bzw. aus der Handelsspanne muss her, um der Aktie Impulse zu geben. 

RWE Aktienchart

Das sagen Analysten

Analysten sind zu einem Großteil sehr optimistisch für die RWE-Aktie. So bestätigten die Analysten der Schweizer UBS zuletzt ihr Votum „buy“ für die Versorgeraktie. Das Kursziel sehen sie nach wie vor bei 68 Euro. Die Analysten von JPMorgan bewerten RWE mit „overweight“. Das Kursziel sehen sie bei 68,5 Euro. Noch optimistischer sind die Analysten von Jefferies. Deren Votum lautet „buy“. Das Kursziel setzen die US-Amerikaner mit 75 Euro an.  

Zusammengefasst

Die robuste fundamentale Verfassung spiegelt sich nicht nur in den mehrheitlich sehr positiven Analystenkommentaren wider. Auch der Umstand, dass bei dem jüngsten Schwächeanfall rasch Kaufinteresse einsetzte, verdeutlicht das. An der Konstellation ändert das zunächst aber wenig: Die RWE-Aktie ist in einer Dreiecksformation gefangen. Erst Vorstöße über die 60 Euro oder aber unter die 55 Euro würden hier für Klarheit sorgen.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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