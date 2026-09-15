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China sendet Warnsignale

Diese DAX-Aktien sind jetzt besonders betroffen 15.09.2026, 20:38 Uhr Jetzt kommentieren: 0

China
AI MODIFIED
© bn / Symbolbild
Neue Konjunkturdaten aus China zeichnen am 15. September 2026 ein gemischtes Bild der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt. Während Industrie und Hightech-Produktion deutlich wachsen, bleiben Konsum, Investitionen und der Immobiliensektor schwach. Für stark vom chinesischen Markt abhängige deutsche Unternehmen wie Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz und BASF bleibt das Umfeld damit anspruchsvoll.
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BMW 63,14 EUR +0,73 % Lang & Schwarz
Mercedes-Benz Group 46,62 EUR -0,13 % Lang & Schwarz
Volkswagen (VW) Vz 80,96 EUR -0,75 % Lang & Schwarz

Industrie wächst wieder schneller

Positiv fällt zunächst die chinesische Industrieproduktion auf. Die Wertschöpfung größerer Industriebetriebe stieg im August gegenüber dem Vorjahr um 5,2 % und damit 0,7 Prozentpunkte stärker als im Juli. Besonders dynamisch entwickelte sich die Hightech-Produktion mit einem Plus von 16,7 %. Die Automobilproduktion legte auf Branchenebene um 8,7 % zu. Bei Elektroautos und anderen New Energy Vehicles stieg die Stückzahl sogar um 21,9 %. Damit bleibt die industrielle Dynamik trotz der Probleme in anderen Wirtschaftsbereichen robust.

Konsum bleibt auffällig schwach

Deutlich schwächer entwickelt sich hingegen der chinesische Binnenkonsum. Die Einzelhandelsumsätze legten im August lediglich um 0,4 % gegenüber dem Vorjahr zu. In den ersten acht Monaten betrug das Wachstum nur 1,1 %. Für internationale Konsumgüterhersteller und Autobauer ist diese Entwicklung besonders relevant. Eine zurückhaltende Kauflaune kann die Nachfrage nach höherpreisigen Produkten belasten und verstärkt gleichzeitig den Wettbewerb um Marktanteile.

Investitionen brechen deutlich ein

Besonders problematisch sind die Investitionsdaten. Die Anlageinvestitionen ohne private Haushalte sanken zwischen Januar und August um 7,2 %. Die Investitionen in die Industrie gingen um 2,9 % zurück, während die Infrastrukturinvestitionen um 4,0 % schrumpften. Besonders schwach bleibt der Immobiliensektor. Die Immobilieninvestitionen lagen 19,9 % unter dem Vorjahresniveau. Auch private Investitionen gingen um 10,1 % zurück.

Außenhandel liefert Gegenpol

Unterstützung erhält die chinesische Wirtschaft dagegen vom Außenhandel. Die Exporte stiegen im August um 18,6 %, während die Importe sogar um 21,7 % zunahmen. Auch die Produktion von Elektronik bleibt stark. Die Herstellung von Computern, Kommunikationsgeräten und anderer Elektronik legte um 17,2 % zu. Gerade für Zulieferer und Halbleiterkonzerne eröffnet diese Entwicklung weiterhin Geschäftschancen.

Deutsche Aktien bleiben im Fokus

Für Volkswagen, BMW und Mercedes-Benz bleibt vor allem die Kombination aus schwachem Konsum und starker heimischer Industrie problematisch. Chinesische Hersteller wachsen schnell und erhöhen damit den Wettbewerbsdruck. BASF wiederum hängt stark von Industrie- und Investitionsaktivität ab, während Infineon von der dynamischen Elektronik- und Hightech-Produktion profitieren könnte. Die neuen China-Daten liefern damit kein eindeutiges Signal, zeigen aber deutlich, welche Bereiche für deutsche Unternehmen zum Risiko werden.

Bn-Redaktion/tb
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