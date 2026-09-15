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DAX – Kommt jetzt der Sturz unter die 25.000er Marke?

BASF – Abwärtsrisiken nehmen deutlich zu 15.09.2026, 11:52 Uhr Jetzt kommentieren: 0

DAX – Kommt jetzt der Sturz unter die 25.000er Marke? BASF – Abwärtsrisiken nehmen deutlich zu
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© Symbolbild BASF 2026 / Elementanalytik
Der DAX präsentiert sich im frühen Dienstagshandel in schwacher Verfassung. Kursverluste dominieren das Handelsgeschehen in den ersten Stunden. Die eminent wichtige Marke von 25.000 Punkten rückt immer näher. Die charttechnische Lage wird immer prekärer.
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Name Aktuell Diff. Börse
BASF 51,60 EUR -1,60 % Baader Bank

Die Belastungsfaktoren für den Index sind hinlänglich bekannt, haben sie den DAX doch bereits seit Wochen fest im Griff. Die hohen Ölpreise treiben die Renditen der (US-)Staatsanleihen unablässig an. Aufgrund der jüngsten Eskalation im Nahen Osten hat sich Brent-Öl an den Preisbereich von 110 US-Dollar herangearbeitet. Damit fehlt nicht mehr viel und Brent-Öl könnte mit einem Sprung über das zentrale Widerstandscluster 110 US-Dollar / 115 US-Dollar ein starkes Kaufsignal mit Ziel 130 US-Dollar auslösen. Eine solche Bewegung würde die Situation noch einmal deutlich verschärfen. 

Die Situation am Anleihemarkt hat sich bereits dramatisch verschärft. So durchbrachen die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen den markanten Bereich von 5 Prozent. Das frisch ausgelöste Kaufsignal könnte die Bewegung weit tragen. Sollte sich dieses Szenario bestätigen, könnte es ungemütlich für DAX & Co. werden. Nicht weniger dramatisch ist die Situation bei den 2-jährigen US-Staatsanleihen. Unmittelbar vor der morgigen Entscheidung der Fed haben die Renditen die Marke von 4,6 Prozent pulverisiert und steuern nun mit Vehemenz auf die 4,7 Prozent zu. 

Kurzum. Für den DAX muss es in dieser Situation um Schadensbegrenzung gehen. Aus charttechnischer Sicht wäre es eminent wichtig, wenn es dem Index gelingen würde, den Kursbereich von 25.000 Punkten zu verteidigen. Ein Rücksetzer würde weitere Abgaben provozieren. Um das Chartbild zu stabilisieren, muss der DAX über die 26.000er Marke zurückkehren. 

BASF Aktienchart

BASF – Abwärtsrisiken nehmen deutlich zu

Die BASF-Aktie ((WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111 | Ticker-Symbol: BAS) konnte sich der aktuellen Gemengelage nicht entziehen und gab zuletzt nach. Der Rücksetzer unter die Unterstützung von 52 Euro könnte weitreichende Folgen haben. Zum einen steht eine wichtige Unterstützung zur Disposition. Zum anderen wankt die fulminante V-Formation (orange dargestellt) der Aktie. 

Ein signifikanter Rücksetzer unter die 52 Euro würde den Bruch des mittelfristigen Aufwärtstrends (gleichbedeutend mit dem rechten Schenkel der V-Formation) manifestieren. In diesem Fall sollten weitere Abgaben auf 50 Euro oder gar 48 Euro nicht überraschen. Um die Formation zu retten, bedarf es einer Aufwärtsbewegung auf 54 Euro. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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