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SAP schießt hoch

Ist der Aufschwung jetzt erst am Anfang? 14.09.2026, 16:21 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild SAP
AI MODIFIED
© iStock.com/monsitj
Die SAP-Aktie meldet sich eindrucksvoll zurück und gehört am Montag zu den stärksten Werten im DAX. Rückenwind liefern vor allem das anhaltende Cloud-Wachstum, die KI-Strategie und das laufende Aktienrückkaufprogramm. Nach der kräftigen Erholung stellt sich allerdings die Frage, wie viel Optimismus inzwischen im Kurs steckt.
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SAP 187,04 EUR +5,09 % TTMzero RT

Cloud bleibt der Treiber

Operativ kann SAP weiterhin mit einem dynamischen Cloud-Geschäft punkten. Im zweiten Quartal legten die Cloud-Erlöse deutlich zu, während auch der Auftragsbestand kräftig wuchs.

Zusätzliche Fantasie liefert die KI-Offensive. SAP will seine Unternehmenssoftware stärker mit KI-Agenten und eigenen Plattformen verbinden. Vorstandschef Christian Klein sieht darin eine besondere Chance, da SAP über zentrale Unternehmensdaten und die entsprechenden Geschäftsprozesse verfügt.

Rückkauf gibt zusätzlichen Schub

Neben dem operativen Geschäft unterstützt auch das laufende Aktienrückkaufprogramm die Erholung. SAP hatte das Programm nach einem starken Kursrückgang zu Jahresbeginn auf den Weg gebracht. Inzwischen läuft eine weitere Tranche.

Die Aktie hat sich seit dem Sommer allerdings bereits deutlich erholt. Damit wird die Frage nach der Bewertung wieder wichtiger.

Analysten bleiben überwiegend positiv

Die Einschätzungen der Analysten fallen weiterhin mehrheitlich optimistisch aus. Allerdings gehen die Kursziele teilweise deutlich auseinander. Auch die UBS bewertet SAP lediglich mit „Neutral“, sieht den fairen Wert aber weiterhin oberhalb des aktuellen Kurses.

Gleichzeitig warnt JPMorgan vor einer möglichen weiteren Verlangsamung beim Cloud-Auftragsbestand.

Was jetzt zählt

SAP steht damit vor einem wichtigen Test. Die Cloud- und KI-Story bleibt intakt, doch nach der starken Erholung dürfte der Markt zunehmend konkrete Ergebnisse sehen wollen.

Entscheidend wird sein, ob das Wachstum der neuen Geschäftsfelder die hohen Erwartungen rechtfertigen kann. Der aktuelle Kurs von rund 185 Euro zeigt jedenfalls, dass die Erholung bereits weit fortgeschritten ist.

Bn-Redaktion/js
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