Anzeige
+++>>> Kupfer bei 7 Dollar: Wer hat die nächste Mine? <<<+++
Portfolio-Tracker
Alle Depots an einem Ort. Dein Gesamtvermögen immer im Blick, tiefgründige Renditeanalysen und Dividendenplaner.
Anzeige
Jetzt wird es hässlich - Ölpreise eskalieren

BP – Aktie läuft und läuft und läuft 14.09.2026, 13:05 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Jetzt wird es hässlich - Ölpreise eskalieren: BP – Aktie läuft und läuft und läuft
AI MODIFIED
© Foto von Zbynek Burival auf Unsplash
Einmal mehr steht der Ölmarkt zu Beginn einer Handelswoche im Fokus der Marktakteure, denn einmal mehr gab es an einem Wochenende Entwicklungen, die nun eingepreist werden müssen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
BP 6,729 EUR +1,81 % L&S Exchange

Brent-Öl und im Schlepptau WTI-Öl reagierten mit deutlichen Preisanstiegen auf die jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten. Saudi-Arabien legte als Konsequenz aus anhaltenden Drohnenangriffen eine eminent wichtige Öl-Pipeline still. Die Infrastruktur der Öl-Industrie ist in das Visier der Huthi-Milizen geraten. 

Die erneute Eskalation ließ Brent-Öl in Richtung 110 US-Dollar steigen. Im Preisbereich 110 US-Dollar / 115 US-Dollar liegen die Hochs aus dem Frühjahr dieses Jahres. Ob das Widerstandscluster den Preisanstieg aufhalten kann, bleibt abzuwarten und ist keinesfalls garantiert. Sollte die Aufwärtsdynamik anhalten und Brent-Öl über die Zone 110 US-Dollar / 115 US-Dollar ausbrechen, könnte es richtig „hässlich“ werden. Das daraus resultierende Kaufsignal könnte den Ölpreis dann rasch in Richtung 120 US-Dollar oder gar 130 US-Dollar tragen. Für die Aktien der Ölproduzenten bieten sich exzellente Rahmenbedingungen. So ist es nicht sonderlich verwunderlich, dass BP, Shell und Co. aktuell haussieren. 

BP Aktienchart

BP – Das könnte bald gewaltig knallen!

Unsere letzte Kommentierung zur BP-Aktie (WKN: 850517 | ISIN: GB0007980591 | Ticker-Symbol: BPE5) überschrieben wir an dieser Stelle mit „Das könnte bald gewaltig knallen!“. Das war am 8. September. Zum damaligen Zeitpunkt war die Aktie noch in einer Handelsspanne in den Begrenzungen 5,1 GBP und 5,6 GBP gefangen. Ein Ausbruch über die Oberseite zeichnete sich jedoch bereits ab. Und so kam es dann auch. 

Der Ausbruch aus der Handelsspanne löste ein starkes Kaufsignal aus. Angetrieben von den anziehenden Ölpreisen entfaltet dieses zur Stunde seine Wirkung. Mit Vehemenz wurde der Kursbereich von 5,7 GBP überwunden. Der Weg in Richtung 6,1 GBP ist frei. Etwaige Rücksetzer bleiben idealerweise auf 5,6 GBP begrenzt. Ein Rücksetzer unter die 5,1 GBP würde hingegen eine Neubewertung der Lage notwendig machen.

Das sagen die Analysten

Die Analysten von JPMorgan bestätigten ihr Kursziel von 550 Pence für die BP-Aktie. Das Votum lautet nach wie vor „neutral“. Die Analysten von Goldman Sachs hoben ihr Kursziel für die Aktie von 660 Pence auf 700 Pence an. Das Votum lautet unverändert „buy“. Die Analysten von Jefferies sind deutlich zurückhaltender – ihr Votum lautet „hold“ und das Kursziel 520 Pence. 

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
MR7N6R
Ask: 0,41
Hebel: 20,63
mit starkem Hebel
MR3LTM
Ask: 1,29
Hebel: 5,23
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MR7N6R MR3LTM. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
 Thema
1 Tagesvorschau 11. September: Wochenschluss-Check: US-Verbraucherpreise, Fraport-Zahlen und Haushaltsabstimmung im Bundestag Hauptdiskussion
2 Klingbeil fordert von USA: Krieg gegen den Iran beenden Hauptdiskussion
3 Chinas Wirtschaft verliert an Schwung Hauptdiskussion
4 Trotz Online-Aufrufen: Zunächst kein neuer Ansturm auf Ceuta Hauptdiskussion
5 Spanien: Zeitweise waren 80.000 Migranten in Ceuta Hauptdiskussion
6 Bundesbank: Weniger Falschgeld in Deutschland Hauptdiskussion
7 IRW-News: Horizon Petroleum Ltd. : Horizon Petroleum beginnt mit der Testförderung im Projekt Lachowice in Polen und schließt die Platzierung einer überzeichneten Wandelanleihe ab Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Ölpreisschock und Fed-Termin lassen DAX taumeln: E.ON – Wird es …

13:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Fed könnte Gold und Silber eskalieren lassen: Nicht Barrick oder …

11:26 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Ölpreis: 100 Dollar sind zurück – jetzt wächst das Bö…

Gestern 13:37 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

SAP: Cloud stark, Kurs schwach

Gestern 13:04 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

DAX – Ausblick auf die neue Handelswoche: Rheinmetall – Ist der …

Gestern 8:50 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Adobe schreckt Anleger mit Prognose ab: Wie weit kann die Aktie …

Gestern 8:46 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rheinmetall vor dem nächsten Test: Jetzt zählt nicht mehr nur der …

Samstag 15:09 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Airbus hebt ab: Neue Großaufträge sorgen für frischen Rückenwind…

Samstag 14:59 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer