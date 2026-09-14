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Deutsche Börse nimmt Anlauf

Fällt jetzt die 300-Euro-Marke? 14.09.2026, 16:36 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Deutsche Börse
AI MODIFIED
© bn / Symbolbild
Die Deutsche-Börse-Aktie setzt ihre Erholung eindrucksvoll fort. Mit einem aktuellen Kurs von 282,70 Euro und einem Tagesplus von 2,48 Prozent rückt das bisherige Allzeithoch bei 294,50 Euro immer näher. Gleichzeitig sorgt neue Fusionsfantasie für zusätzlichen Rückenwind.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Deutsche Boerse 282,50 EUR +2,36 % Tradegate
Euronext 160,65 EUR +1,45 % Lang & Schwarz

Aktie kurz vor dem Rekord

Seit dem Ausbruch Ende Juni hat die Aktie bereits mehr als 18 Prozent zugelegt. Vom aktuellen Niveau fehlen bis zum Rekordhoch nur noch wenige Prozent. Gelingt der nachhaltige Sprung über 294,50 Euro, könnte anschließend die psychologisch wichtige Marke von 300 Euro in den Fokus rücken.

Euronext bringt neue Fantasie

Für zusätzlichen Schub sorgt eine wieder aufgeflammte Fusionsidee. Euronext-Chef Stéphane Boujnah bezeichnete einen Zusammenschluss mit der Deutschen Börse als strategisch sinnvoll. Konkrete Gespräche gibt es zwar nicht, dennoch legten die Aktien beider Unternehmen zu. Ein gemeinsamer Konzern könnte eine deutlich größere paneuropäische Plattform schaffen. Gleichzeitig wären jedoch hohe regulatorische Hürden zu erwarten.

Geschäft wächst weiter

Auch operativ liefert die Deutsche Börse starke Zahlen. Im zweiten Quartal stiegen die Nettoerlöse ohne Treasury-Ergebnis um 9 Prozent auf 1,41 Milliarden Euro. Das EBITDA legte um 13 Prozent auf 775 Millionen Euro zu. Die Jahresziele wurden bestätigt. Zudem treibt der Konzern die geplante Übernahme von Allfunds weiter voran.

Jetzt entscheidet das Rekordhoch

Charttechnisch bleibt der Aufwärtstrend intakt. Solange die Aktie die Unterstützungszone zwischen 267,40 und 271,50 Euro verteidigt, bleibt das Allzeithoch das zentrale Ziel. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber könnte der Aktie den Weg Richtung 300 Euro ebnen.

Bn-Redaktion/js
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