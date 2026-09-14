Anzeige
+++>>> Kupfer bei 7 Dollar: Wer hat die nächste Mine? <<<+++
Portfolio-Tracker
Alle Depots an einem Ort. Dein Gesamtvermögen immer im Blick, tiefgründige Renditeanalysen und Dividendenplaner.
Anzeige
Commerzbank-Übernahme

UniCredit greift nach der Commerzbank 14.09.2026, 16:12 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Commerzbank-Übernahme: UniCredit greift nach der Commerzbank
AI MODIFIED
© Bild: iStock.com/ollo
UniCredit steht bei der geplanten Übernahme der Commerzbank kurz vor einem entscheidenden Schritt. Nachdem sich die italienische Großbank fast 50 Prozent der Stimmrechte gesichert hat, sucht die Bundesregierung nun das Gespräch mit UniCredit-Chef Andrea Orcel. Im Mittelpunkt stehen Arbeitsplätze, Börsennotierung und die künftige Rolle der Commerzbank für den deutschen Mittelstand.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Commerzbank 42,77 EUR -0,35 % Tradegate
UniCredit 84,50 EUR -0,61 % Baader Bank

Bund verliert an Verhandlungsmacht

Die Ausgangslage hat sich für die Bundesregierung deutlich verändert. UniCredit verfügt inzwischen über fast 50 Prozent der Stimmrechte an der Commerzbank, während der Bund noch 12,1 Prozent aller Anteile hält. Weil eigene Aktien der Commerzbank kein Stimmrecht besitzen, entsprechen diese 12,1 Prozent derzeit 12,7 Prozent der Stimmrechte. Damit ist der Einfluss des Bundes gegenüber der italienischen Großbank deutlich begrenzt. Auch die Commerzbank, die sich lange gegen die feindliche Übernahme gewehrt hatte, führt offenbar bereits seit einigen Wochen Gespräche mit UniCredit.

Bundesregierung stellt Bedingungen

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil empfängt UniCredit-Chef Andrea Orcel, um über die anstehende Übernahme zu sprechen. Dabei soll die Bundesregierung auf den Erhalt "der deutschen Identität" der Commerzbank sowie ihrer Börsennotierung drängen. Zudem soll UniCredit auf betriebsbedingte Kündigungen verzichten. Ein weiteres Ziel betrifft die Kontrolle über das Institut. Der Bund möchte sich zwei Sitze im Aufsichtsrat erhalten. Nach zwei Jahren ohne direkte Gespräche mit Orcel reagiert die Bundesregierung damit auf die inzwischen geschaffenen Mehrheitsverhältnisse.

Großbank mit 1,3 Billionen Euro Bilanzsumme

Orcel verfolgt mit der Transaktion die Vision eines europäischen Gegengewichts zur US-Konkurrenz. Durch einen Zusammenschluss von UniCredit und Commerzbank würde ein Institut mit einer Bilanzsumme von mehr als 1,3 Billionen Euro entstehen. Die Europäische Zentralbank tendiert Insidern zufolge dazu, die Transaktion zu genehmigen. UniCredit verfügt bereits über erhebliche Geschäftsinteressen in Deutschland. Hinzu kommt die Bank Austria aus Österreich, die seit 2005 zum italienischen Konzern gehört.

Firmenkundengeschäft wird zum Streitpunkt

Offen ist insbesondere, welche Rolle das bedeutende Firmenkundengeschäft der Commerzbank künftig spielen würde. Auch die Zahl der erhaltenen Filialen ist ungeklärt. Das Finanzministerium hatte zuletzt die Bedeutung der Commerzbank für die Finanzierung der deutschen Wirtschaft und insbesondere des Mittelstands hervorgehoben. Sorgen bestehen zudem um das umfangreiche Auslandsnetz der Bank, das mittelständische Unternehmen beim Export unterstützt. UniCredit konzentriert ihr Geschäftsmodell dagegen vor allem auf die europäischen Kernmärkte.

Commerzbank-Aktie gerät unter Druck

Die Bundesregierung will nach eigenen Angaben im Sinne des Mittelstands, des Standorts und der Beschäftigten handeln und führt dazu Gespräche mit der Commerzbank sowie dem Betriebsrat. Gleichzeitig dürfte auch Orcel an einem konstruktiven Verhältnis zur Bundesregierung interessiert sein, um die Geschäftsinteressen von UniCredit in Deutschland nicht zu belasten. Ob die Gespräche konkrete Ergebnisse liefern, bleibt offen. An der Börse reagiert die Commerzbank-Aktie schwächer. Nach deutlichen Kursgewinnen in den vergangenen Monaten verliert sie aktuell über ein Prozent und entwickelt sich damit schlechter als der Gesamtmarkt.

Bn-Redaktion/ar
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
GW8JB4
Ask: 2,02
Hebel: 21,40
mit starkem Hebel
GN3GPY
Ask: 10,78
Hebel: 4,03
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GW8JB4 GN3GPY. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
 Thema
1 Tagesvorschau 11. September: Wochenschluss-Check: US-Verbraucherpreise, Fraport-Zahlen und Haushaltsabstimmung im Bundestag Hauptdiskussion
2 Klingbeil fordert von USA: Krieg gegen den Iran beenden Hauptdiskussion
3 Chinas Wirtschaft verliert an Schwung Hauptdiskussion
4 Trotz Online-Aufrufen: Zunächst kein neuer Ansturm auf Ceuta Hauptdiskussion
5 Spanien: Zeitweise waren 80.000 Migranten in Ceuta Hauptdiskussion
6 Bundesbank: Weniger Falschgeld in Deutschland Hauptdiskussion
7 IRW-News: Horizon Petroleum Ltd. : Horizon Petroleum beginnt mit der Testförderung im Projekt Lachowice in Polen und schließt die Platzierung einer überzeichneten Wandelanleihe ab Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Deutsche Börse nimmt Anlauf: Fällt jetzt die 300-Euro-Marke?

16:36 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

SAP schießt hoch: Ist der Aufschwung jetzt erst am Anfang?

16:21 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Risiko: Wann platzt die KI-Blase?

16:02 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Teurer Kupfer: Jetzt Droht der Preisschub im Alltag

14:42 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Ölpreisschock und Fed-Termin lassen DAX taumeln: E.ON – Wird es …

13:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Jetzt wird es hässlich - Ölpreise eskalieren: BP – Aktie läuft …

13:05 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Fed könnte Gold und Silber eskalieren lassen: Nicht Barrick oder …

11:26 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Ölpreis: 100 Dollar sind zurück – jetzt wächst das Bö…

Gestern 13:37 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer